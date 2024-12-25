Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой первой реплике героев

Советское кино – это целая эпоха, наполненная яркими персонажами и незабываемыми репликами. Многие из них стали классикой, но есть и такие фразы, которые забываются с течением времени.

В новом тесте представляем вам пять первых реплик из культовых советских фильмов. Каждая из них может стать ключом к разгадке, но только если вы действительно знакомы с классикой.

Попробуйте угадать, из какого фильма звучит каждая фраза. Не спешите с ответами и постарайтесь полагаться на свою память.

1. "Здрасьте! Здрасьте, товарищи. Пищеблоку от флота!"

А) "Полосатый рейс"

Б) "Не может быть!"

В) "Будьте моим мужем!"

2. "Летом 1927 года в 11:30 с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек"

А) "Собачье сердце"

Б) "Двенадцать стульев"

В) "Мужики"

3. "Я люблю тебя, Тоня"

А) "Трижды о любви"

Б) "Дело было в Пенькове"

В) "Интердевочка"

4. "Хм… Ничего!"

А) "Дамы приглашают кавалеров"

Б) "Мачеха"

В) "Влюблен

5. "Итак, дорогие товарищи-радиослушатели, я веду свой репортаж из нашего морского порта"

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "Тайна двух океанов"

В) "Пираты XX века"

Правильные ответы:

1. — А) "Полосатый рейс"

2. — Б) "Двенадцать стульев"

3. — В) "Интердевочка"

4. — А) "Дамы приглашают кавалеров"

5. — А) "Бриллиантовая рука"