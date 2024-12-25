Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой первой реплике героев

В новом тесте представляем вам пять первых реплик из культовых советских фильмов. Каждая из них может стать ключом к разгадке, но только если вы действительно знакомы с классикой.
Попробуйте угадать, из какого фильма звучит каждая фраза. Не спешите с ответами и постарайтесь полагаться на свою память.
1. "Здрасьте! Здрасьте, товарищи. Пищеблоку от флота!"
А) "Полосатый рейс"
Б) "Не может быть!"
В) "Будьте моим мужем!"
2. "Летом 1927 года в 11:30 с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек"
А) "Собачье сердце"
Б) "Двенадцать стульев"
В) "Мужики"
3. "Я люблю тебя, Тоня"
А) "Трижды о любви"
Б) "Дело было в Пенькове"
В) "Интердевочка"
4. "Хм… Ничего!"
А) "Дамы приглашают кавалеров"
Б) "Мачеха"
В) "Влюблен
5. "Итак, дорогие товарищи-радиослушатели, я веду свой репортаж из нашего морского порта"
А) "Бриллиантовая рука"
Б) "Тайна двух океанов"
В) "Пираты XX века"
Правильные ответы:
1. — А) "Полосатый рейс"
2. — Б) "Двенадцать стульев"
3. — В) "Интердевочка"
4. — А) "Дамы приглашают кавалеров"
5. — А) "Бриллиантовая рука"