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Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой первой реплике героев

Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой первой реплике героев
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Советское кино – это целая эпоха, наполненная яркими персонажами и незабываемыми репликами. Многие из них стали классикой, но есть и такие фразы, которые забываются с течением времени.

В новом тесте представляем вам пять первых реплик из культовых советских фильмов. Каждая из них может стать ключом к разгадке, но только если вы действительно знакомы с классикой.

Попробуйте угадать, из какого фильма звучит каждая фраза. Не спешите с ответами и постарайтесь полагаться на свою память.

1. "Здрасьте! Здрасьте, товарищи. Пищеблоку от флота!"

А) "Полосатый рейс"

Б) "Не может быть!"

В) "Будьте моим мужем!"

2. "Летом 1927 года в 11:30 с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек"

А) "Собачье сердце"

Б) "Двенадцать стульев"

В) "Мужики"

3. "Я люблю тебя, Тоня"

А) "Трижды о любви"

Б) "Дело было в Пенькове"

В) "Интердевочка"

4. "Хм… Ничего!"

А) "Дамы приглашают кавалеров"

Б) "Мачеха"

В) "Влюблен

5. "Итак, дорогие товарищи-радиослушатели, я веду свой репортаж из нашего морского порта"

А) "Бриллиантовая рука"

Б) "Тайна двух океанов"

В) "Пираты XX века"

Правильные ответы:

1. — А) "Полосатый рейс"

2. — Б) "Двенадцать стульев"

3. — В) "Интердевочка"

4. — А) "Дамы приглашают кавалеров"

5. — А) "Бриллиантовая рука"

Шоу-бизнес в Telegram

25 декабря 2024, 14:34
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: угадайте популярные советские комедии по кадру с блондинкой

Тест: угадайте популярные советские комедии по кадру с блондинкой
Советские комедии, наполненные юмором и жизненной мудростью, стали любимыми для многих поколений. Вспомните, например, "Блондинка за углом" — фильм, который поднял на смех стереотипы о цвете волос и показал, что внутренний мир человека важнее его внешности.

ТЕСТ: угадай известный советский фильм по цитате

ТЕСТ: угадай известный советский фильм по цитате
Советское кино – это не просто фильмы, это целая эпоха, которая оставила глубокий след в культуре нашей страны. Цитаты из любимых фильмов стали частью нашего языка, передаваясь из поколения в поколение. Они напоминают нам о важных жизненных ценностях, заставляют улыбаться и задумываться. В этом тесте мы предлагаем проверить вашу память и знание знаменитых фраз из советских кинолент. ВОПРОСЫУгадай, откуда эта фраза.

Тест для самых наблюдательных: угадайте знаковый советский фильм по актеру в маске

Тест для самых наблюдательных: угадайте знаковый советский фильм по актеру в маске
Советское кино всегда было многогранным и разнообразным. Многие произведения содержали "игровые" сцены, которые придавали им особый шарм. Утверждение о том, что фильмы в СССР были исключительно пропагандистскими, является заблуждением.

Тест: сколько зрителей посмотрели эти шедевры кино СССР?

Тест: сколько зрителей посмотрели эти шедевры кино СССР?
Советское кино оставило неизгладимый след в культуре. Некоторые фильмы стали настоящими шедеврами, которые до сих пор вызывают ностальгию у зрителей. Однако на первом месте по количеству зрителей оказалась вовсе не "Кавказская пленница" или "Бриллиантовая рука".

Тест: насколько хорошо вы знаете классические "зимние" фильмы из СССР?

Тест: насколько хорошо вы знаете классические "зимние" фильмы из СССР?
Зимние вечера, уютное одеяло и старые добрые советские фильмы – возможно, так некоторые из нас проводя холодные зимние ночи. Кино не только дарит тепло, но и вызывает ностальгию по ушедшим временам. Советские фильмы полны зимней магии, романтики и незабываемых историй.

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