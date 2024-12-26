Как с помощью еды поднять уровень энергии и пережить предновогоднюю суматоху?

Недостаток энергии не всегда свидетельствует о серьезных нарушениях или наличии заболеваний, таких как гипотиреоз, анемия, паразитоз, депрессия. Марина Сикальчук, нутрициолог и health-коуч, уверена: в большинстве случаев усталость является следствием несбалансированного питания, отсутствия полноценного сна, недостатка физической активности, витаминов, минералов и неправильного образа жизни.

От чего зависит энергия человека?

Важно понимать, что за короткий срок, например, всего за несколько дней, на здоровом питании не получится существенно повысить уровень энергии. Энергетический баланс зависит от множества факторов, включая возможные дефициты витаминов и минералов. Одним из наиболее распространенных является дефицит железа, которым в настоящее время страдает значительное количество людей. Дефицит железа или железодефицитная анемия — это одна из основных причин потери энергии, апатии, головных болей, повышенной утомляемости и общей слабости. Для профилактики недостатка железа рекомендуется включать в рацион такие продукты, как субпродукты, печень, бобовые, красную чечевицу, водоросли и орехи. Эти продукты помогут обеспечить организм необходимым количеством этого важного минерала.

Вот несколько советов, которые помогут вам быстро повысить уровень энергии и провести январские праздники активно и весело, а не в бездействии перед телевизором. Уделите этому хотя бы неделю:

Питайтесь сбалансированно

Тем не менее, уровень энергии также напрямую зависит от общего качества вашего рациона. Постоянное потребление пищи без системы и разнообразия может приводить к истощению ресурсов организма, тогда как сбалансированное и правильно организованное питание способствует его наполнению энергией.

Соблюдайте режим питания

Для большинства людей оптимальным будет три основных приема пищи в день. Постарайтесь избегать перекусов и не ешьте на ходу. Важно, чтобы каждый прием пищи был сбалансированным и полноценным.

Ешьте осознанно

Избегайте отвлечений во время еды, таких как телефон, телевизор или планшеты. Постарайтесь насладиться процессом, уделяя внимание вкусам и текстурам продуктов. Это поможет вам лучше почувствовать насыщение и избежать переедания.

Организуйте качественный сон

Следите за качеством своего сна и старайтесь высыпаться! Правильная организация сна поможет избежать ощущения разбитости по утрам. Вот некоторые рекомендации по управлению сном:

Ложитесь спать не позже 23:00

Оптимальная продолжительность сна — 6-8 часов

Принимайте магний за час до сна

Убирайте гаджеты за час до сна

Последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна

Используйте плотные шторы (black out)

Обеспечьте прохладную и влажную атмосферу в спальне

По желанию примите ванну с магниевой солью перед сном

Во время сна наш организм восстанавливает силы. Происходит обновление и регенерация на клеточном уровне, а нервная система также восполняет ресурсы. Да, наши внутренние органы не «отключаются» во время сна. Почки продолжают перекачивать кровь, легкие дышат, а ЖКТ переваривает пищу. Однако во время глубокого и качественного сна органы переходят в режим энергосбережения, что помогает им восстановиться. По этим причинам нельзя забывать и значимости сна для здоровья.

Больше двигайтесь

Также немаловажно учитывать физическую активность на протяжении дня и вашу умственную нагрузку. Регулярные упражнения и оптимальная умственная работа помогают поддерживать высокий уровень энергии и активность в повседневной жизни. Все эти факторы в совокупности создают основу для вашего благополучия и жизненной силы.

Если у вас нет возможности посещать тренировки, постарайтесь увеличить уровень бытовой активности: больше гуляйте, замените использование машины на пешие прогулки.

Таким образом, чтобы действительно повысить уровень энергии, необходимо внимательно подходить к своему образу жизни, следить за питанием, регулярно заниматься физической активностью и обеспечивать себе достаточный и качественный сон. Только комплексный подход способен заметно улучшить ваше самочувствие.