Звезда "Слова пацана" Анна Пересильд шокировала публику в сети

Актриса пользуется большой популярностью после выхода сериала "Слово пацана".

Летом начали появляться слухи о возможной связи между двумя юными звездами сериала "Слово пацана" — Анной Пересильд и Ярославом Могильниковым. Хотя их часто видели вместе, молодые актеры официально свои отношения не подтверждали. Однако 16-летний Ярослав намекнул на симпатию к дочери Юлии Пересильд, опубликовав в своем блоге стихотворение, начальные буквы каждой строки в котором образовывали имя юной актрисы.

Однако история этих юных сердец, похоже, подошла к завершению. Сегодня Анна сделала заявление, подтвердив прошлые отношения с Могильниковым и сообщив о расставании. Она написала, что они с Ярославом больше не вместе, но остались в хороших отношениях, потому что ценят друг друга. Также девушка попросила прессу и поклонников не задавать лишних вопросов.

Ярослав ранее уже испытывал боль от разрыва, когда его предыдущая подруга предала его доверие, что оставило глубокий след в его сердце. Он признался, что хотел бы отплатить ей тем же за причиненную боль. Этим молодой актер делился с интернет-пользователями.

Причины разрыва между звездами "Слова пацана" остаются загадкой, так как они предпочли не разглашать подробности своих отношений. Однако они продолжают поддерживать дружеские отношения, значит серьезных конфликтов между ними не было.

Эта новость стала шоком для поклонников Анны Пересильд. Многие фанаты надеются, что ситуация может измениться, и актерский дуэт вновь объединится.

"Очень жаль", "Как так могло случиться... Может, все еще переменится?" — пишут поклонники в комментариях, поддерживая Анну.