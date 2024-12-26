Седокова прервала молчание и вышла на связь спустя неделю после смерти бывшего мужа

Киркоров стал крестным отцом Тесты Распутина сообщила о проблемах в браке Королевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Самый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздникСамый вкусный торт в домашних условиях: можно и на праздник Запеченная буженина как вариант основного блюда к Новому годуЗапеченная буженина как вариант основного блюда к Новому году Блюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамельюБлюдо, которое согреет в холода: яблочный пирог с корицей и карамелью "У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак"У многих откроются глаза": Киселев сообщил о страшном компромате на Собчак

Лента новостей

Четверг 26 декабря

09:03Седокова прервала молчание и вышла на связь спустя неделю после смерти бывшего мужа 06:47Хрустящее нутовое печенье с клюквой и апельсином: идеальный рецепт без глютена 03:35Как с помощью еды поднять уровень энергии и пережить предновогоднюю суматоху? 00:17Михаилу Боярскому – 75: вспоминаем самые яркие моменты на пути артиста к славе 21:13Вернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию 19:00Праздничный салат, который можно даже на диете: простой рецепт 18:20Дима Билан пострадал от подарка поклонников 16:31Собянин: Ни ковид, ни санкции не смогли остановить развитие Москвы 16:27Сергей Собянин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку 15:42SHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду 15:22 Собянин: За пять лет московская промышленность выросла в 2,5 раза 14:34Тест: угадайте любимые советские фильмы по самой первой реплике героев 13:03Суп по-гавайски с креветками и ананасом: этот рецепт привнесет яркие вкусы в ваш дом 11:28Известные актеры рассказали о спектакле "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" 10:44"Слишком яркий": Агурбаш решительно вычеркнула Киркорова из списка самых стильных артистов 09:59Зверева напоили в бутике и впарили поддельную брендовую сумку за большие деньги 09:36Музкритик Бабичев назвал Кадышеву подходящей заменой для Пугачевой на "Голубом огоньке" 06:28Жареные креветки с мороженым из горгонзолы: оригинальное сочетание вкусов 03:21Стало известно о необычной семейной традиции Меган Маркл и Принца Гарри на Рождество 00:11Шаляпин бросил камень в огород Киркорова и Баскова: Сплошь междусобойчики 19:27В семье Тарасова и Костенко долгожданное пополнение 19:03Сложный тест: что мы знаем о Дедах Морозах в России? 17:19Друг Яниса Тиммы рассказал, почему его тело никто не забирает 16:30Новый взгляд на классику: "Сельдь под шубой" с неожиданным вкусом 16:285 причин посетить шоу "Тайна семьи Деда Мороза" 15:55Филипп Киркоров в очередной раз стал отцом 15:20Эксперт рекомендовал знакомить детей с классической музыкой как можно раньше 14:51Инопланетяне через Катю Лель передали землянам точный космический прогноз на 2025-й 14:49Батат фри с пикантным соусом на основе пломбира: крайне необычный рецепт 13:52Тест: угадайте популярные советские комедии по кадру с блондинкой 12:53"Вы не пробовали его яйца": публичное заявление Тодоренко о Топалове смутило всех 10:58"2025-й встречу на работе": Киркоров рассказал о новогоднем выступлении с билетами по 342 тысячи 10:52Капкейки с ванильным кремом: излюбленный десерт гурманов во всем мире 09:19Актер Петров рассказал о просьбе беременной жены чаще проводить время дома 06:43Насыпной пирог с яблоками: сытная выпечка с хрустящей корочкой и нежной начинкой 03:215 книг, которые помогут окунуться в праздничную атмосферу 00:16Сергея Шнурова обязали вернуть внушительную сумму за сорванный в Москве концерт 20:05 ТЕСТ: угадай известный советский фильм по цитате 18:59Оливье заиграет по-новому: необычный рецепт классического блюда 17:56Наталья Фатеева призналась в проблемах со здоровьем 17:18Бывшая жена Башарова после обвинений в избиении призналась в неожиданном 16:30Согревающий суп с тыквой и имбирем 15:54В семье Петросяна разразился скандал 14:55До слез: поступок Аниты Цой потряс работающих с ней повара, водителя и уборщицу 14:05Евгений Покушалов: почему добавки вредны без контроля и как это исправить 13:23Тест для самых наблюдательных: угадайте знаковый советский фильм по актеру в маске 11:54Шоколадные маффины: идеальная выпечка к чаю или прекрасный завтрак в будний день 11:16Реинкарнация Цоя: якутский самородок Петр Погодаев выпустил акустический альбом 10:49Больше и современнее: как изменится Киностудия им. Горького после обновления 10:37Распутина в эфире шоу на ТВ сообщила о проблемах в браке Королевой и Глушко
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Седокова прервала молчание и вышла на связь спустя неделю после смерти бывшего мужа

Седокова прервала молчание и вышла на связь спустя неделю после смерти бывшего мужа
120

Анна Седокова вышла на связь после недели молчания, вызванного трагическими событиями в ее жизни.

Певица рассказала о скорби, которая охватила ее после утраты близкого человека.

"Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя", — написала Анна в с своих соцсетях.

Седокова подробно поведала о том, как тяжело ей сейчас, и что она старается поддерживать семью Яниса Тиммы.

"Я помогаю матери и сестре Яниса в этот трудный период", — отметила она.

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: Феликс Грозданов

Певица подчеркнула, что несмотря на утрату, ее любовь к Янису останется с ней навсегда.

"Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе", — трогательно сообщила артистка.

Напомним, баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в подъезде своего дома в центре Москвы. Еще с октября 2024 года его поклонники замечали изменения в его поведении и подозревали, что он переживает тяжелую депрессию после расставания с Анной. На телефоне спортсмена было найдено трогательное послание к экс-супруге: он оставил контактные данные Анны и установил на заставке телефона надпись "Позвоните Анне".

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2024, 09:03
Анна Седокова. Фото: соцсети
Соцсети• Требует проверки

По теме

Друг Яниса Тиммы рассказал, почему его тело никто не забирает

Бузова резко отозвалась о трагедии с экс-мужем Седоковой
Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Михаилу Боярскому – 75: вспоминаем самые яркие моменты на пути артиста к славе

Михаилу Боярскому – 75: вспоминаем самые яркие моменты на пути артиста к славе
Сегодня отмечает свой 75-летний юбилей Михаил Боярский – советский актер и певец, который стал настоящей иконой российской культуры. За свою долгую карьеру артист завоевал любовь зрителей и признание критиков, но его путь к славе был не таким простым, как может показаться на первый взгляд.

Вернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию

Вернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию
Певица стремится сбросить лишний вес. Несмотря на резко возросшую популярность после выхода сериала, посвященного музыкальной группе "Комбинация", Алена Апина приняла решение покинуть Россию перед самым Новым годом.

Дима Билан пострадал от подарка поклонников

Дима Билан пострадал от подарка поклонников
Дима Билан признался, что чувствовал себя очень плохо. Дима Билан рассказал, почему отказывается принимать подарки о фанатов.

SHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду

SHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду
Филипп Киркоров поделился наболевшим с журналистами. Филипп Киркоров, известный как король российской эстрады, дал обширное интервью Лоре Джугелии.

"Слишком яркий": Агурбаш решительно вычеркнула Киркорова из списка самых стильных артистов

"Слишком яркий": Агурбаш решительно вычеркнула Киркорова из списка самых стильных артистов
В отеле "Карлтон" состоялась ежегодная премия Fashion New Year Awards. Среди звезд, блиставших на церемонии, была Анжелика Агурбаш. Корреспондент "Дни.ру" встретился с певицей на красной дорожке. "Самым стильным артистом на нашей эстраде в уходящем году я считаю себя, – ничтоже сумняшеся говорит певица.

Выбор читателей

24/12ВтрФилипп Киркоров в очередной раз стал отцом 24/12Втр"Вы не пробовали его яйца": публичное заявление Тодоренко о Топалове смутило всех 24/12Втр"2025-й встречу на работе": Киркоров рассказал о новогоднем выступлении с билетами по 342 тысячи 24/12ВтрВ семье Тарасова и Костенко долгожданное пополнение 24/12ВтрИнопланетяне через Катю Лель передали землянам точный космический прогноз на 2025-й 24/12ВтрДруг Яниса Тиммы рассказал, почему его тело никто не забирает