Седокова прервала молчание и вышла на связь спустя неделю после смерти бывшего мужа

Анна Седокова вышла на связь после недели молчания, вызванного трагическими событиями в ее жизни.

Певица рассказала о скорби, которая охватила ее после утраты близкого человека.

"Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя", — написала Анна в с своих соцсетях.

Седокова подробно поведала о том, как тяжело ей сейчас, и что она старается поддерживать семью Яниса Тиммы.

"Я помогаю матери и сестре Яниса в этот трудный период", — отметила она.

Певица подчеркнула, что несмотря на утрату, ее любовь к Янису останется с ней навсегда.

"Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе", — трогательно сообщила артистка.

Напомним, баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в подъезде своего дома в центре Москвы. Еще с октября 2024 года его поклонники замечали изменения в его поведении и подозревали, что он переживает тяжелую депрессию после расставания с Анной. На телефоне спортсмена было найдено трогательное послание к экс-супруге: он оставил контактные данные Анны и установил на заставке телефона надпись "Позвоните Анне".