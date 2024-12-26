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Четверг 26 декабря

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Быстрый перекус: рецепт вкусной домашней шаурмы

Быстрый перекус: рецепт вкусной домашней шаурмы
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Шаурма – это вкусная и сытная закуска, которую легко приготовить дома.

Ингредиенты:

  • Лаваш армянский или тонкий хлеб пита
  • Куриное филе – 300 г
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Помидор – 1 шт.
  • Капуста белокочанная – 100 г
  • Морковь по-корейски – 50 г
  • Сыр твердый – 50 г (по желанию)
  • Лук зеленый – несколько перьев

Для соуса:

  • Сметана – 150 мл
  • Майонез – 2 ст. ложки
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Лимонный сок – 1 ч. ложка
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте куриное филе тонкими полосками. Обжарьте мясо на сковороде до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.
  2. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой. Нарежьте огурец и помидор мелкими кубиками. Мелко порубите лук.
  3. Готовим соус. В миске смешайте сметану, майонез, мелко нарезанный чеснок, лимонный сок, соль и перец. Добавьте рубленую зелень.
  4. Собираем шаурму. На лист лаваша выложите слоями овощи: капуста, морковь по-корейски, огурцы, помидоры, лук. Затем добавьте обжаренное куриное филе. Полейте все соусом и посыпьте тертым сыром (если используете).
  5. Аккуратно заверните лаваш, начиная с нижней части, чтобы начинка была полностью закрыта. Можно слегка подогреть шаурму на сухой сковороде для хрустящей корочки.
  6. Разрежьте шаурму пополам и подавайте горячей.

Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

26 декабря 2024, 17:28
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками

Фото: misskursovie2013 / pixabay.com
Фото: RitaE / pixabay.com
Фото: Hans / pixabay.com
Фото: StockSnap / pixabay.com

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