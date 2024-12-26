Быстрый перекус: рецепт вкусной домашней шаурмы

Ингредиенты:
- Лаваш армянский или тонкий хлеб пита
- Куриное филе – 300 г
- Огурец свежий – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Капуста белокочанная – 100 г
- Морковь по-корейски – 50 г
- Сыр твердый – 50 г (по желанию)
- Лук зеленый – несколько перьев
Для соуса:
- Сметана – 150 мл
- Майонез – 2 ст. ложки
- Чеснок – 1 зубчик
- Лимонный сок – 1 ч. ложка
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе тонкими полосками. Обжарьте мясо на сковороде до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.
- Нашинкуйте капусту тонкой соломкой. Нарежьте огурец и помидор мелкими кубиками. Мелко порубите лук.
- Готовим соус. В миске смешайте сметану, майонез, мелко нарезанный чеснок, лимонный сок, соль и перец. Добавьте рубленую зелень.
- Собираем шаурму. На лист лаваша выложите слоями овощи: капуста, морковь по-корейски, огурцы, помидоры, лук. Затем добавьте обжаренное куриное филе. Полейте все соусом и посыпьте тертым сыром (если используете).
- Аккуратно заверните лаваш, начиная с нижней части, чтобы начинка была полностью закрыта. Можно слегка подогреть шаурму на сухой сковороде для хрустящей корочки.
- Разрежьте шаурму пополам и подавайте горячей.
Приятного аппетита!