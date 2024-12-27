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Четверг 26 декабря

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53 года назад родился Сергей Бодров-младший: как жил и о чем мечтал культовый русский артист

53 года назад родился Сергей Бодров-младший: как жил и о чем мечтал культовый русский артист
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27 декабря 2023 года исполняется 53 года со дня рождения Сергея Бодрова младшего. Уже более 20 лет артиста нет с нами.

Талантливый актер и режиссер трагически погиб в горах Кавказа всего за несколько месяцев до своего 31-го дня рождения. Вместе с ним в тот роковой день пропали без вести более ста человек — их тела так и не были найдены.

К своим 30 годам Сергей успел сыграть главные роли в нескольких культовых фильмах, которые оставили неизгладимый след в российском кинематографе. Его работа над полнометражным художественным фильмом "Сестры" раскрыла артиста не только как актера, но и как талантливого режиссера. Кроме того, Сергей был известен как ведущий на телевидении, участвуя в таких программах, как "Взгляд" и "Последний герой". За короткий срок он стал любимым мужем и отцом двоих детей, причем его сын родился всего за месяц до его трагической гибели.

Сергей Бодров младший стал всенародно известным после выхода фильма "Брат", где он исполнил роль Данилы Багрова. Удивительно, но Сергей не имел профессионального актерского образования, и тем не менее его игра была настолько органичной и правдоподобной, что зрители мгновенно полюбили его персонажа.

В жизни же Сергей был полной противоположностью своему герою: он закончил исторический факультет МГУ с красным дипломом и прекрасно владел французским языком. Его дипломная работа была посвящена архитектуре венецианской живописи эпохи Возрождения, а позже он защитил диссертацию.

Несмотря на свои академические успехи, Сергей мечтал о карьере актера, но его отец, известный режиссер Сергей Бодров-старший, отговорил его от этого. Он считал, что актерская профессия слишком зависима от мнения других людей и советовал сыну выбирать свой путь самостоятельно. Однако судьба распорядилась иначе.

Когда Сергей окончил университет, его отец работал над фильмом "Кавказский пленник". На главную роль был утвержден Олег Меньшиков, но для второй ключевой роли долго не могли найти подходящего актера. В итоге Сергей, который изначально должен был быть помощником режиссера, сыграл одну из главных ролей. Бодров-старший долго сомневался в выборе сына, но после проб убедился, что Сергей идеально подходит для этой роли. Фильм получил множество наград и стал важной вехой в карьере Сергея.

После успеха "Кавказского пленника" внимание к Сергею привлек режиссер Алексей Балабанов, который увидел в нем героя своей будущей картины — "Брат". Данила Багров стал символом целого поколения, отражая реалии жизни в России 90-х годов. В фильме герой столкнулся с миром преступности и предательства, сохраняя при этом свои моральные ценности.

Трагедия, которая унесла жизнь кумира миллионов, произошла во время съемок фильма "Связной", где Сергей не только исполнял главную роль, но и сам написал сценарий. 20 сентября 2002 года съемочная группа собралась в гостинице Владикавказа для поездки в горы. Из-за задержки с транспортом начало съемок перенесли на несколько часов. Вечером съемки были остановлены из-за плохого освещения, и группа начала собирать оборудование для возвращения. В этот момент начался сход ледника "Колка", который с невероятной скоростью 200 км/ч пронесся по долине, уничтожая все на своем пути.

Смертоносный поток высотой 250 метров смел строения и базы отдыха, оставив за собой лишь разрушения. Для сравнения: высота этого потока была сопоставима с высотой 63-этажного здания. Эта катастрофа унесла жизни многих талантливых и творческих людей, оставив после себя глубокую печаль и боль невосполнимой утраты.

Жизнь Бодрова была короткой, но оказалась насыщенной событиями в личной жизни и карьере. Наследие артиста продолжает вдохновлять новые поколения русских актеров, режиссеров, музыкантов и многих других творческих деятелей.

Шоу-бизнес в Telegram

27 декабря 2024, 00:19
Сергей Бодров-младший. Кадр из фильма "Брат-2" (2000) / Кинокомпания "СТВ"
Дни.ру✓ Надежный источник

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