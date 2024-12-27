Забывший Волочкову сердцеед Шаляпин выбрал другую спутницу для отдыха на Мальдивах

Прохор Шаляпин наконец-то собирается в долгожданный отпуск. Целью артиста станет солнечный рай – Мальдивы, куда он планирует отправиться вместе с Леной Лениной.

Шаляпин откровенно признался, что устал от постоянной работы и суеты.

"У меня не осталось сил", — заявил артист.

Сейчас Прохор мечтает о беззаботных днях на пляже. Однако его планы на отпуск не всегда удавались. Ранее он собирался провести время на горнолыжном курорте с Викторией Боней, но в итоге отказался от этой идеи, посчитав ее слишком утомительной.

"Меня можно назвать королем песка и отдыха бесконечного", — не без доли юмор сообщил певец. Идеальный день Шаляпина, по его словам, включает в себя лишь лежание на пляже и наслаждение солнцем. Он с тоской смотрит на фотографии своих друзей, покоряющих горные вершины, и не понимает, зачем подвергать себя таким испытаниям.

"Мой экстрим — это просто лежать на пляже", — сказал певец.

Несмотря на сильное желание отдохнуть, Шаляпин столкнулся с реалиями — высокими ценами на поездки. Артист отметил, что не может себе позволить путевку на Мальдивы без помощи друзей. При этом Лена Ленина предложила ему помощь, найдя спонсоров для этого путешествия.

"Сами знаете, какой курс доллара. Мы, бедные артисты, вынуждены летать по бартеру", — добавил он.

Интересно, что Прохор также отказался от предложения получить иностранное гражданство для более легкого путешествия по Европе.

"Мне это не нужно. Я гордо представляю свою страну", — заявил он.

Тем временем поклонники артиста задаются вопросом о роли Анастасии Волочковой в жизни артиста? Балерина и Шаляпин часто проводили время вместе, и она даже говорила о желании родить ему ребенка. Однако теперь Прохор, похоже, забыл о своей музе и выбрал компанию другой девушки для своего отпуска.