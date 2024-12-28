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Пятница 27 декабря

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Селиванов из "Реальных пацанов" решил вместе с семье покинуть Россию на Новый год

Селиванов из "Реальных пацанов" решил вместе с семье покинуть Россию на Новый год
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Актер и певец Владимир Селиванов принял решение провести грядущие праздники за пределами России. Артист рассказал о своих планах на этот период и о том, с кем он собирается отметить Новый год.

"Каждый Новый год для меня — это особенное событие. Я всегда стараюсь отмечать его в кругу семьи. По традиции, после празднования мы уезжаем в отпуск, и в этом году наш выбор пал на Таиланд", — сообщил Vavan.

Он отметил, что в поездку отправится со всеми своими детьми, а также с любимой женщиной Александрой и ее мамой.

"Это будет замечательная возможность провести время вместе, насладиться атмосферой праздника и создать незабываемые воспоминания", — добавил он.

Актер также рассказал о том, насколько важны для него праздничные традиции.

Владимир Селиванов. Фото: соцсети

"Каждый год я надеюсь, что следующий Новый год будет еще более запоминающимся, чем предыдущий. Тем не менее, каждый праздник я стараюсь сделать душевным и уютным, полным тепла и радости", — добавил он.

Артист подчеркнул, что у него много планов на будущий год, которые, как он надеется, помогут ему реализовать свои мечты. Кроме того, в этом году у Vavan произошло значимое событие — у него родился сын Кирилл от новой возлюбленной Александры. Это событие стало важной вехой в жизни артиста. Несмотря на то что у него есть дети от предыдущего брака, он поддерживает с ними близкие отношения и стремится быть хорошим отцом для всех своих детей.

Шоу-бизнес в Telegram

28 декабря 2024, 00:36
Владимир Селиванов. Фото: соцсети
MK.ru✓ Надежный источник

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