Отар Кушанашвили жестко прошелся по Анне Седоковой и Янису Тимме

Журналист Отар Кушанашвили откровенно выразил свою позицию относительно недавней трагедии с Янисом Тиммой.



Журналист откровенно выразил свою позицию относительно недавней трагедии. Общественность уже около двух недель активно обсуждает печальный инцидент – самоубийство Яниса Тиммы после расставания с Анной Седоковой. Одни выражают поддержку певице, другие винят ее в смерти бывшего супруга.

Свое мнение также озвучил Отар Кушанашвили. В новом выпуске программы “Каково?!” он резко раскритиковал спортсмена и певицу. По словам журналиста, Янис совершил крайне неразумный поступок, поскольку перед ним была целая жизнь. Он не стал бороться за нее и причинил боль своим близким. Он жестко прошелся по Тимме и Седоковой и назвал баскетболиста предателем и трусом.

Кушанашвили убежден, что Тимме следовало продолжать жить ради родителей, сына и друзей, вместо того чтобы сводить счеты с жизнью из-за Анны. Что касается самой певицы, журналист подверг сомнению искренность ее поведение в больнице. Он усомнился в том, что, находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, она могла снимать видео для соцсетей. Отар отметил, что сам в подобных ситуациях стремился привлечь внимание общества через видеоролики, но в случае с Седоковой все выглядит иначе.



По мнению Отара, сейчас бессмысленно искать виновных и устраивать разборки в интернете, так как это никак не изменит ситуацию. Янис не справился с жизненными трудностями, и ничто не сможет вернуть его обратно. Журналист признал, что никогда не простит ему за проявленную слабость. Однако он пожелал Анне счастья, хотя и не испытывает к ней тёплых чувств.

Напомним, Тимму Яниса похоронили 27 декабря в Латвии. Анна Седокова на похоронах не появилась. Мать спортсмена и его первая жена лили слезы возле белоснежного гроба парня. Отец Яниса ранее заявлял, что Седокову никто не ждет на похоронах. Певица же в ответ на это сказала, что общалась с мамой и сестрой Тиммы, но на церемонии прощания быть не смогла по состоянию здоровья.