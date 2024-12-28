Валерий Меладзе вернулся в Россию

Певец покинул Россию два года назад.

Валерий Меладзе, известный исполнитель, недавно вернулся в Россию незадолго до наступления Нового года. Его появление привлекло внимание общественности, так как артист был замечен в компании нескольких отечественных знаменитостей, сообщает СМИ.

Начало 2023 года ознаменовалось для Валерия Меладзе сообщениями в прессе о том, что его выступления в ряде российских городов были отменены после неприятного инцидента, произошедшего во время одного из концертов в Дубае. Несмотря на это, певец все-таки оказался в Москве. В социальных сетях появились фотографии, где Валерий запечатлен рядом с Александрой Морозовой, дочерью популярной певицы Славы. Предположительно, эта встреча состоялась в одном из столичных магазинов.

Официальных комментариев от самого Валерия Меладзе по поводу его возвращения в Россию пока не поступало. Однако существует предположение, что визит может быть связан с участием в новогодних корпоративах, которые традиционно проводятся в конце декабря – начале января, отмечается в сообщении издания.

Точная причина прибытия артиста в столицу остается загадкой. Тем не менее, некоторые источники предполагают, что Меладзе приехал в Россию вместе со своей женой Альбиной Джанабаевой. Учитывая, что согласно концертному графику следующего выступления Валерия стоит ожидать лишь к концу февраля, можно предположить, что он планирует провести некоторое время в России, добавляет издание.

