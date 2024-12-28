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Суббота 28 декабря

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Прилучный и Муцениеце будут судиться весь следующий год

Прилучный и Муцениеце будут судиться весь следующий год
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Астролог сделала предсказание Павлу Прилучному и Агате Муцениеце.

Для звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного, чье имя в ушедшем году было связано со скандальными событиями вокруг развода, следующий год обещает быть успешным, рассказала астролог Юлия Гитис. Однако в личной жизни артиста могут возникнуть новые трудности, которые он постарается скрыть от широкой аудитории.

По словам астролога, Павел Прилучный сохранит свою привлекательность и в 2025 году, а его внешний вид станет объектом всеобщего внимания. Тем не менее, он будет вынужден держать некоторые аспекты своей семейной жизни в тайне. Личные вопросы потребуют от него значительных усилий и эмоций, и весь предстоящий год актер посвятит решению семейных проблем. Что касается карьеры, то здесь все останется без изменений – его работа продолжит приносить успех и восхищение зрителей.

Бывшая жена Павла, актриса Агата Муцениеце, столкнется с трудностями в новом году. Несмотря на сложные судебные разбирательства, она сосредоточится на поддержании своего финансового благополучия.

Как утверждает астролог, Агата снова окажется вовлеченной в обсуждение своих прошлых отношений, а тема судебных разбирательств останется актуальной. Таким образом, по мнению эксперта, бывшие супруг будут судиться весь следующий год.

Прошлый год был нелегким для Муцениеце, но существенных перемен в ближайшее время ожидать не стоит, считает Юлия. Однако Агата обладает достаточной силой духа, чтобы справиться с любыми испытаниями и продолжать стремиться к финансовой стабильности. Кроме того, в ее творческой деятельности начнется новый плодотворный этап.

Шоу-бизнес в Telegram

28 декабря 2024, 09:00
Павел Прилучный. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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