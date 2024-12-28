Отбивающаяся от шквала ухажеров Апина категорически отказалась выходить замуж

Алена Апина удивила поклонников откровениями о личной жизни.

На недавнем светском мероприятии артистка выглядела великолепно — она постройнела, освежилась и, безусловно, произвела впечатление на окружающих. Мужчины не сводили с нее глаз, что только подогрело интерес к ее состоянию сердца.

В беседе со светскими обозревателями Алена призналась, что больше не планирует выходить замуж.

"Замуж я больше не планирую, а вот отношения – да", — честно отметила она.

Такое решение связано с ее печальным опытом в предыдущих браках. Певица была замужем дважды, и каждый раз это заканчивалось не самым лучшим образом.

Стоит отметить, что первый брак Алены состоялся, когда ей было всего 18 лет. Ее супругом стал художник-график латышского происхождения Валерий Апин, который, кстати, подарил ей фамилию, с которой она стала известна на всю страну.

Однако этот союз оказался недолгим: спустя полгода после свадьбы пара развелась. Второй раз Алена вышла замуж в 1993 году за продюсера Александра Иратова, который сыграл важную роль в ее карьере и способствовал ее становлению как звезды.

Несмотря на то что Алена не собирается связывать себя узами брака в третий раз, она не против завести серьезные отношения.

"Мне сейчас многое пишут поклонники: и всякое странное, и хорошее", — поделилась она.

При этом певица радуется вниманию со стороны поклонников и не упускает возможности пообщаться с ними. На вопрос о том, есть ли у нее на примете кто-то серьезный, Алена с улыбкой ответила: "Конечно!".

Кроме того, недавно Апина анонсировала свои планы на ближайшее время: она собирается ненадолго уехать из России в Таиланд, чтобы поздравить своих поклонников с Новым годом. Артистка отмечает, что в новогоднюю ночь ее ждет радость — сценический стол, состоящий из микрофона и зрительских оваций.