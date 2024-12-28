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Суббота 28 декабря

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Сходить, нельзя пропустить: чем интересна Московская неделя красоты

Сходить, нельзя пропустить: чем интересна Московская неделя красоты
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Познакомиться с интересными брендами, поучаствовать в мастер-классах и зарядиться праздничным настроением... Рассказываем о важном событии в центре Москвы, которое впечатляет масштабами

В предновогодние дни, когда так хочется украшать себя и пространство вокруг, распахнул свои двери Центральный выставочный зал "Манеж". Именно здесь с 26 по 29 декабря проходит важное событие в бьюти-мире, на которое приехали бренды со всей страны: более 500 небольших и крупных компаний представили свою продукцию, включая косметику, аксессуары, праздничный декор и кондитерские изделия.

Фото: архивы пресс-службы Московской недели красоты

Гости мероприятия могут послушать лекции известных спикеров, принять участие в мастер-классах для взрослых и детей (расписание можно посмотреть на официальном сайте Московской недели красоты), сделать праздничный макияж и укладку, приобрести новогодние подарки, а также красиво упаковать их в специальной зоне для декора.

Фото: архивы пресс-службы Московской недели красоты

Помимо российских бьюти-брендов, здесь представлены аксессуары ручной работы, коллекционные ватные елочные игрушки, сувениры с ручной росписью и все то, что мы так любим дарить и получать в подарок.

Фото: Клео.ру

Московскую неделю красоты уже посетили многие лидеры мнений и знаменитости: например, мероприятие высоко оценил телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В своем интервью он назвал Москву лучшим городом земли и витриной возможностей для всей России. "Мы видим, как город развивается и предлагает лучшие решения – будь то товары для красоты или проекты, направленные на улучшение качества жизни. Это еще раз подчеркивает, что мы можем делать хорошо и качественно, мы можем здорово работать", – сказал телеведущий журналистам.

Фото: архивы пресс-службы Московской недели красоты

Шоу-бизнес в Telegram

28 декабря 2024, 13:16
Фото: архивы пресс-службы Московской недели красоты
КЛЕО✓ Надежный источник

Кино, музыка и молодые звезды: что смотреть в новогоднюю ночь на ТВ

Кино, музыка и молодые звезды: что смотреть в новогоднюю ночь на ТВ
Все самое вкусное телеканалы готовят на Новогоднюю ночь. Любимые фильмы, лучшие концерты, эстрадные кумиры, юмористические шоу – будут программы на любой вкус. Сориентироваться вам поможет обзор праздничного эфира от "Дни.ру". ПЕРВЫЙ КАНАЛ: "Новогодняя ночь на Первом"В наступающем году Первый канал отмечает 30-летие в эфире.

Утиная грудка с карамелизированными апельсинами и гарнир из киноа с тыквой и шпинатом

Утиная грудка с карамелизированными апельсинами и гарнир из киноа с тыквой и шпинатом
Как насчет того, чтобы удивить себя и своих близких необычным сочетанием вкусов? Предлагаем рецепт утиной грудки с карамелизированными апельсинами и пикантным гарниром из киноа с тыквой и шпинатом. Ингредиенты для утиной грудки:Утиная грудка – 2 шт.

Эклеры с кремом из сливочного масла и сгущенки: готовим популярнейший десерт дома

Эклеры с кремом из сливочного масла и сгущенки: готовим популярнейший десерт дома
Эклеры – настоящая кулинарная находка, которая радует сладкоежек во всем мире. Хотя в магазинах можно найти множество вариантов этого лакомства, ничто не сравнится с эклерами, приготовленными дома.

Алексей Корнеев

Алексей Корнеев
Алексей Корнеев – бизнесмен, специалист в области финансов и инвестиций, эксперт по внедрению технологических решений. Обладает многолетним опытом в управлении сложными IT и финтех-проектами. В последние годы внимание бизнесмена сосредоточено на цифровой трансформации, в том числе в гостиничной отрасли. ОбразованиеАлексей родился в Москве в 1987 году.

Что такое птитим и с чем его едят: рецепт внутри

Что такое птитим и с чем его едят: рецепт внутри
Птитим – это израильское блюдо, представляющее собой маленькие шарики из теста, напоминающие крупу. В Израиле их часто называют "израильским кускусом". Птитим можно готовить разными способами, но мы предлагаем вам рецепт птитима с мясом. Ингредиенты:Птитим – 200 гФарш говяжий – 300 гЛук репчатый – 1 шт.

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