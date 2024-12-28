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Суббота 28 декабря

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Получившая серьезную травму Асмус рассказала о пережитом: Орала на всю больницу

Получившая серьезную травму Асмус рассказала о пережитом: Орала на всю больницу
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Кристина Асмус продолжает преодолевать последствия серьезной травмы колена, которую она получила во время спектакля в Театре имени Ермоловой.

Недавно 36-летняя актриса перенесла сложную операцию по восстановлению разорванной крестообразной связки и поделилась своими переживаниями в социальных сетях. В посте она опубликовала фотографию из больничной палаты, на которой видно, что ее нога находится в гипсе, а рядом лежит эластичная лента для реабилитации.

"Я выпустилась из больницы! С крепким воспоминанием, которого хватит на ближайшую жизнь", — написала Кристина.

Она отметила, что самым мучительным моментом стала процедура удаления дренажа после операции.

"Я орала на всю больницу! При том, что я очень сдержанный человек — торчащий из ноги гвоздь могла бы и не заметить", — с иронией добавила Асмус.

Кристина Асмус. Фото: соцсети

Боль, по ее словам, была настолько сильной, что затмила саму травму. Актриса не упустила возможности пошутить над своим бывшим мужем Гариком Харламовым, сравнив процедуру удаления дренажа со сценой из фильма ужасов.

Несмотря на трудности, Кристина старается оставаться оптимистичной и предупреждает поклонников о необходимости беречь свои крестообразные связки, особенно в зимний период.

"С наступающим Новым годом!", — обратилась она к своим подписчикам.

Несмотря на тяжелый период восстановления, Асмус уже вернулась к светской жизни и недавно посетила премьеру нового фильма. Это событие стало одним из первых шагов актрисы к нормальной жизни после операции.

В середине ноября Кристина также намекнула на новые отношения. После развода с Гариком Харламовым она редко делилась подробностями личной жизни, но в одном из постов намекнула, что холодные осенние вечера проводит не в одиночестве. Позже она была замечена в компании кинопродюсера Ильи Бурца, который, по информации СМИ, также недавно пережил развод.

Шоу-бизнес в Telegram

28 декабря 2024, 20:51
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

Певица Margo. Фото: Пресс-служба
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: пресс-служба

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