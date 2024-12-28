Тест: как хорошо вы знаете советские новогодние песни

ВОПРОСЫ
1. Кто является автором песни "В лесу родилась елочка"?
А. Корней Чуковский
Б. Раиса Кудашева
В. Эдуард Успенский
2. Какое словосочетание пропущено в этой строчке из песни: "Сколько на елочке шариков цветных, розовых пряников, ..."?
А. снежинок голубых
Б. шишек золотых
В. бусин золотых
3. В каком мультфильме звучала песня со словами: "Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, игрушки я беру в поход, подарки для ребят"?
А. "Ну, погоди!"
Б. "Когда зажигаются елки"
В. "Дед Мороз и лето"
4. Какую песню пели дети в детском саду в культовой кинокартине "Джентльмены удачи"?
А. "Белые снежинки кружатся с утра"
Б. "В лесу родилась елочка"
В. "Маленькой елочке холодно зимой"
5. Как называется песня, в которой медведь "наступил лисе на хвост" и, после крика рыжей плутовки, "с испугу вмиг на сосну большую влез"?
А. "Медвежий сон"
Б. "Колыбельная медведицы"
В. "Раз морозную зимой"
6. Кто написал слова песни колыбельной, которую Медведица пела Умке?
А. Агния Барто
Б. Самуил Маршак
В. Евгений Крылатов
7. Кто исполнил песню "Кабы не было зимы", которая звучала в мультфильме "Зима в Простоквашино"?
А. Валентина Толкунова
Б. Надежда Румянцева
В. Людмила Сенчина
ОТВЕТЫ
1. Б. Раиса Кудашева
2. Б. шишек золотых
3. В. "Дед Мороз и лето"
4. А. "Белые снежинки кружатся с утра"
5. В. "Раз морозную зимой"
6. В. Евгений Крылатов
7. А. Валентина Толкунова