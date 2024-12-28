Беременная дочь Заворотнюк показала первые кадры со своим возвращением в Россию

Анна Заворотнюк вернулась в Москву после длительного пребывания в Дубае. В ОАЭ она провела несколько месяцев с мужем.

Их поездка в Объединенные Арабские Эмираты была связана с бизнесом зятя покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, который активно развивает свои дела в этом регионе. Однако в преддверии Нового года беременная Анна решила, что пора вернуться домой и провести время с родными.

На прошлой неделе дочь знаменитой актрисы объявила о своих планах на возвращение к бабушке и брату, которые живут в Москве. Перед отъездом из солнечного Дубая Анна организовала гендер-пати, на котором узнала пол своего будущего ребенка. В данный момент она находится на шестом месяце беременности.

В соцсетях Анна поделилась первыми кадрами из такси, когда ехала от аэропорта к своему дому.

"Дом, милый дом", — поделилась радостью она, наслаждаясь зимними пейзажами за окном.

Возвращение стало для нее не только радостным, но и символичным, особенно после тяжелых событий этого года.

Несколько лет назад Анна приобрела квартиру в Москве и сделала в ней капитальный ремонт. Ранее она жила в загородном доме своей матери в элитном поселке Крекшино. С рождением первенца вполне возможно, что Анна временно переедет обратно в коттедж, чтобы обеспечить своему ребенку более спокойную обстановку и возможность проводить больше времени на свежем воздухе.

Напомним, что в мае этого года Анна пережила тяжелую утрату — она потеряла свою мать, 53-летнюю Анастасию Заворотнюк, которая боролась с онкологией. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.