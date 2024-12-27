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Пятница 27 декабря

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Что такое птитим и с чем его едят: рецепт внутри

Что такое птитим и с чем его едят: рецепт внутри
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Птитим – это израильское блюдо, представляющее собой маленькие шарики из теста, напоминающие крупу. В Израиле их часто называют "израильским кускусом". Птитим можно готовить разными способами, но мы предлагаем вам рецепт птитима с мясом.

Ингредиенты:

  • Птитим – 200 г
  • Фарш говяжий – 300 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Вода или бульон – 500 мл
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль, перец – по вкусу
  • Зелень (петрушка, укроп) – для украшения

Приготовление:

      1. Лук очистите и мелко нарежьте.
      2. Морковь натрите на крупной терке.
      3. Фарш подготовьте, если он заморожен, дайте ему разморозиться.
      4. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте лук до золотистого цвета.
      5. Добавьте морковь и продолжайте обжаривать еще несколько минут.
      6. Затем добавьте фарш и хорошо перемешайте. Жарьте, пока мясо не станет коричневым, периодически помешивая.
      7. Когда фарш будет готов, добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте. Потушите смесь пару минут.
      8. В отдельной кастрюле отварите птитим в подсоленной воде до готовности (примерно 10-12 минут). Слейте воду.
      9. Смешайте готовый птитим с мясным соусом. Если нужно, добавьте немного воды или бульона, чтобы сделать соус более жидким.
      10. Посолите и поперчите по вкусу.
      11. Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и подавайте горячим.

      Приятного аппетита!

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      27 декабря 2024, 17:59
      Фото: freepik.com
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