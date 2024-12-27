Что такое птитим и с чем его едят: рецепт внутри

Ингредиенты:
- Птитим – 200 г
- Фарш говяжий – 300 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Вода или бульон – 500 мл
- Растительное масло – для жарки
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень (петрушка, укроп) – для украшения
Приготовление:
- Лук очистите и мелко нарежьте.
- Морковь натрите на крупной терке.
- Фарш подготовьте, если он заморожен, дайте ему разморозиться.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте лук до золотистого цвета.
- Добавьте морковь и продолжайте обжаривать еще несколько минут.
- Затем добавьте фарш и хорошо перемешайте. Жарьте, пока мясо не станет коричневым, периодически помешивая.
- Когда фарш будет готов, добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте. Потушите смесь пару минут.
- В отдельной кастрюле отварите птитим в подсоленной воде до готовности (примерно 10-12 минут). Слейте воду.
- Смешайте готовый птитим с мясным соусом. Если нужно, добавьте немного воды или бульона, чтобы сделать соус более жидким.
- Посолите и поперчите по вкусу.
- Готовое блюдо украсьте свежей зеленью и подавайте горячим.
Приятного аппетита!