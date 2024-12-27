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Пятница 27 декабря

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В Латвии хоронят Яниса Тимму: у гроба рыдают первая жена и мать

В Латвии хоронят Яниса Тимму: у гроба рыдают первая жена и мать
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Бывший муж Анны Седоковой умер 17 декабря 2024 года.

Жизнь Яниса Тиммы внезапно оборвалась в ночь на 17 декабря. Тело баскетболиста было вывезено на родину, в Латвию, где и прошла церемония прощания с ним. Согласно источникам СМИ, на похоронах присутствовали родители спортсмена, его сестра, бывшая супруга и ближайшие друзья.

В сети появилось видео, на котором мать баскетболиста и его первая жена Сана Оша стоят возле гроба. Женщины рыдают, а отец парня пытается держаться. Анна Седокова, однако, не смогла приехать. Ранее отец заявил журналистам, что артистку здесь никто и не ждал.

Прощание собрало множество людей, каждый принес красные и белые розы. Во время церемонии играла тихая музыка. Предположительно, после похорон спортсмена кремировали.

Анна Седокова все еще находится в столичной клинике, куда поступила с нервным расстройством. Она сообщила, что поддерживала связь с родственниками и предлагала им свою помощь. Также она выразила благодарность поклонникам за поддержку. Журналистов же просила тщательнее проверять информацию, прежде чем публиковать комментарии.

У Яниса остался сын Кристиан шести лет от брака с моделью Саной Ошей. Мальчик проживает с матерью в Латвии. Из-за частых переездов спортсмен редко виделся с сыном, зато активно участвовал в воспитании сына Анны Седоковой — Гектора. Кроме того, у Тиммы сложились сложные отношения после развода с первой женой на почве разногласий из-за алиментных обязательств.

Напомним, Яниса нашли в подъезде одного из московских хостелов. Немного ранее баскетболист попал под прицел видеокамеры – он пил чай и записывал голосовое. Тело спортсмена обнаружили через 16 минут после смерти, приехавшая скорая констатировала смерть.

Ранее адвокат Елена Сенина заявила, что сын Яниса может претендовать на часть имущества Седоковой. Сама певица не может наследовать за экс-супругом, если он не оставил завещание. Будут ли родные подавать соответствующие исковые заявления в суд, пока неизвестно. Не ясно также и то, признают ли квадратные метры Анны общей совместной собственностью.

Шоу-бизнес в Telegram

27 декабря 2024, 19:13
Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Седокова в пуховике выступила на самой высокой точке Европы

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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