ТЕСТ: вспомните, как поздравляли с Новым годом в СССР?

Вечная память: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Зеленскому

Троекуровское кладбище считается одним из самых престижных в России. Тут покоятся актеры, политики, спортсмены. Именно тут решено было похоронить и Зеленского.. Зеленский скоропостижно скончался на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане от инфаркта.