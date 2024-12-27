ТЕСТ: вспомните, как поздравляли с Новым годом в СССР?

1. В 1970 году по телевизору впервые прозвучало поздравление с Новым годом. Кто поздравлял?
А) Подгорный
Б) Брежнев
В) Косыгин
2. Кто никогда не поздравлял советских граждан в новогоднюю ночь?
А) Генсек ООН
Б) Президент США
В) Артист эстрады
3. Кто поздравлял россиян с 1994 годом на канале НТВ?
А) Юрий Лужков
Б) Алла Пугачева
В) Сергей Мавроди
4. С каким годом россиян поздравляли сразу два лидера страны – уходящий Ельцин и приходящий Путин?
А) 2000
Б) 1998
В) 1999
5. Кто с Борисом Ельциным поздравлял страну на канале НТВ с Новым 1998 годом?
А) София Ротару
Б) Алла Пугачева
В) Маша Распутина
6. Какую страну, кроме СССР, Михаил Горбачев поздравлял с Новым годом с телеэкрана?
А) США
Б) Франция
В) Германия
7. Однажды руководитель страны решил поздравить наших людей всей семьей. Кто это был?
А) Леонид Брежнев
Б) Михаил Горбачев
В) Борис Ельцин
ОТВЕТЫ
1. Б) Брежнев
2. А) Генсек ООН
3. В) Сергей Мавроди
4. А) 2000
5. Б) Алла Пугачева с куклой Бориса Ельцина в программе "Куклы"
6. А) США
7. В) Борис Ельцин