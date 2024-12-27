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Пятница 27 декабря

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Дана Борисова пострадала в результате похудения

Дана Борисова пострадала в результате похудения
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Модный у звезд способ похудения не всегда проходит без последствий для организма.

Экс-ведущая программы "Армейский магазин" Дана Борисова похудела с помощью инъекций популярного у звезд препарата, предназначенного для лечения диабета. Хоть лекарство сейчас недоступно в России, существует отечественный аналог, который активно используется некоторыми знаменитостями, включая Анну Семенович и певицу Славу (Анастасию Сланевскую).

Борисова никогда не скрывала, что использовала данный препарат для снижения веса. Тем не менее, она пострадала в результате похудения и прекратила лечение из-за побочных эффектов, которые испытала на себе. Теперь звезда делится своим опытом и предупреждает подписчиков о возможных рисках применения этого средства.

В настоящее время Борисова находится на отдыхе. Недавно она опубликовала в своем блоге фотографию в черном купальнике, сделанную у бассейна. На снимке Дана предстала с распущенными волосами и в черных очках, демонстрируя свою фигуру без стеснения.

Последнее фото в галерее показывает Борисову заметно стройнее, чем на недавних фотографиях. Однако на лице звезды видны следы усталости, а сама она выглядит изнуренной. Под снимком звезда написала, что больше не хочет быть жертвой популярного способа сбросить лишний вес. Она добавила, что за время приема препарата сбросила 10 кг, после чего ее лицо потеряло форму, и ей пришлось обращаться за услугами к косметологу.

Поклонники оценили откровенность телеведущей. Ранее Борисова рассказывала, что принимала препарат в течение двух месяцев, стремясь избавиться от 12 лишних килограммов. По ее словам, у нее неоднократно возникали проблемы со зрением — временами перед глазами становилось мутно, а также она испытывала постоянную тошноту. По слухам, подобные симптомы наблюдаются у многих людей, применяющих данное средство.

Шоу-бизнес в Telegram

27 декабря 2024, 17:01
Дана Борисова. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
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Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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