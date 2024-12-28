Эклеры с кремом из сливочного масла и сгущенки: готовим популярнейший десерт дома

Хотя в магазинах можно найти множество вариантов этого лакомства, ничто не сравнится с эклерами, приготовленными дома. Процесс создания этих воздушных пирожных может стать отличным поводом для общения с близкими, когда вы вместе наслаждаетесь результатами своих трудов за чашкой чая.
Ингредиенты на 20-30 эклеров:
• Мука — 150 г
• Сливочное масло — 120 г
• Вода — 250 г
• Соль — 1 ч. л.
• Яйца — 4–6 шт.
• Сливочное масло (комнатной температуры) — 440 г
• Сгущенное молоко — 2 банки по 380 г
Приготовление:
Шаг 1: В небольшой сотейник налейте воду и добавьте сливочное масло.
Шаг 2: Поставьте на средний огонь, добавьте соль и перемешайте. Доведите до состояния почти кипения.
Шаг 3: Просейте муку в отдельную миску. Как только смесь закипит, высыпьте муку в сотейник и начните энергично перемешивать лопаткой. Готовьте тесто на плите, пока оно не начнёт слегка прилипать к дну сотейника.
Шаг 4: Переложите тесто в чашу миксера.
Шаг 5: Разбейте яйца в отдельную миску и взболтайте их.
Шаг 6: Установите на миксер насадку-лопатку и постепенно добавляйте яйца в тесто, продолжая замешивать.
Шаг 7: Если тесто окажется слишком густым, можно добавить немного взбитого яйца. Консистенция должна напоминать густую пасту.
Шаг 8: Подготовьте кондитерский мешок с насадкой-звёздочкой.
Шаг 9: Переложите тесто в мешок и выдавите полоски на противень, предварительно застеленный бумагой для выпечки. Разогрейте духовку до 220 ℃ и выпекайте эклеры сначала 20 минут, затем уменьшите температуру до 160 ℃ и готовьте ещё 15 минут. Не открывайте духовку во время выпекания!
Шаг 10: Параллельно приготовьте крем. Взбейте размягчённое сливочное масло до пышного состояния, постепенно добавляя сгущённое молоко. Для разнообразия можно добавить ванилин или цедру цитрусовых.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 432 kcal
• Белки: 6 г
• Жиры: 31 г
• Углеводы: 19 г