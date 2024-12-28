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Суббота 28 декабря

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Эклеры с кремом из сливочного масла и сгущенки: готовим популярнейший десерт дома

Эклеры с кремом из сливочного масла и сгущенки: готовим популярнейший десерт дома
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Эклеры – настоящая кулинарная находка, которая радует сладкоежек во всем мире.

Хотя в магазинах можно найти множество вариантов этого лакомства, ничто не сравнится с эклерами, приготовленными дома. Процесс создания этих воздушных пирожных может стать отличным поводом для общения с близкими, когда вы вместе наслаждаетесь результатами своих трудов за чашкой чая.

Ингредиенты на 20-30 эклеров:

• Мука — 150 г

• Сливочное масло — 120 г

• Вода — 250 г

• Соль — 1 ч. л.

• Яйца — 4–6 шт.

• Сливочное масло (комнатной температуры) — 440 г

• Сгущенное молоко — 2 банки по 380 г

Приготовление:

Шаг 1: В небольшой сотейник налейте воду и добавьте сливочное масло.

Шаг 2: Поставьте на средний огонь, добавьте соль и перемешайте. Доведите до состояния почти кипения.

Шаг 3: Просейте муку в отдельную миску. Как только смесь закипит, высыпьте муку в сотейник и начните энергично перемешивать лопаткой. Готовьте тесто на плите, пока оно не начнёт слегка прилипать к дну сотейника.

Шаг 4: Переложите тесто в чашу миксера.

Шаг 5: Разбейте яйца в отдельную миску и взболтайте их.

Шаг 6: Установите на миксер насадку-лопатку и постепенно добавляйте яйца в тесто, продолжая замешивать.

Шаг 7: Если тесто окажется слишком густым, можно добавить немного взбитого яйца. Консистенция должна напоминать густую пасту.

Шаг 8: Подготовьте кондитерский мешок с насадкой-звёздочкой.

Шаг 9: Переложите тесто в мешок и выдавите полоски на противень, предварительно застеленный бумагой для выпечки. Разогрейте духовку до 220 ℃ и выпекайте эклеры сначала 20 минут, затем уменьшите температуру до 160 ℃ и готовьте ещё 15 минут. Не открывайте духовку во время выпекания!

Шаг 10: Параллельно приготовьте крем. Взбейте размягчённое сливочное масло до пышного состояния, постепенно добавляя сгущённое молоко. Для разнообразия можно добавить ванилин или цедру цитрусовых.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 432 kcal

• Белки: 6 г

• Жиры: 31 г

• Углеводы: 19 г

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28 декабря 2024, 06:52
Фото: Freepik
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Алексей Корнеев

Алексей Корнеев
Алексей Корнеев – бизнесмен, специалист в области финансов и инвестиций, эксперт по внедрению технологических решений. Обладает многолетним опытом в управлении сложными IT и финтех-проектами. В последние годы внимание бизнесмена сосредоточено на цифровой трансформации, в том числе в гостиничной отрасли. ОбразованиеАлексей родился в Москве в 1987 году.

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