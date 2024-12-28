Фаршированная рисом утка с фисташками: простой рецепт блюда без излишней жирности

Использование предварительного отваривания позволяет избавиться от лишнего жира и добиться идеально поджаристой корочки без необходимости поливать глазурью. В этом рецепте мы используем рис и фисташки, что придаст утке особый вкус и текстуру.
Ингредиенты на 4 порции:
• Утка (1,8-2 кг)
• Длиннозерный рис (250 г)
• Сушеная вишня (50-70 г)
• Курага (7-10 шт.)
• Соленые фисташки (100 г)
• Мята (2-3 веточки)
• Лимон (цедра)
• Шафран (щепотка)
• Кардамон (1 коробочка)
• Молотая корица (щепотка)
• Соль, перец по вкусу
• Морковь (1-2 шт.)
• Луковица (1 шт.)
• Лавровый лист, перец горошком
• Зелень для подачи
Приготовление:
Шаг 1: Заранее разморозьте утку в холодильнике. Промойте её, удалите остатки перьев и отрежьте кончики крыльев. Наколите кожу утки вилкой, чтобы она лучше пропеклась.
Шаг 2: Замочите рис в холодной подсоленной воде на 30 минут.
Шаг 3: В большой кастрюле положите крылья, очищенные лук и морковь, лавровый лист и перец горошком. Залейте водой и доведите до кипения. Затем опустите утку в бульон и варите на небольшом огне около 30 минут.
Шаг 4: После варки аккуратно выложите утку на блюдо и дайте ей обсохнуть. Бульон можно использовать для приготовления других блюд.
Шаг 5: Приготовьте начинку: очистите фисташки и порубите их. Замочите сушеную вишню и курагу в тёплой воде.
Шаг 6: Извлеките семена кардамона и разотрите их. Шафран залейте 50 мл кипятка и оставьте настояться.
Шаг 7: Вскипятите воду, посолите её и промойте рис до прозрачности. Отварите рис почти до готовности (6-8 минут) и слейте воду.
Шаг 8: В отваренный рис добавьте настой шафрана, специи, соль, сухофрукты, фисташки и мелко порубленную мяту. Аккуратно перемешайте.
Шаг 9: Разогрейте духовку до 240 градусов. Утку переложите в форму для запекания и нафаршируйте рисом, оставив немного места для расширения. Оставшийся рис разложите вокруг утки, накройте фольгой и запекайте около часа. Готовую утку накройте фольгой и дайте настояться 10 минут перед подачей. Украсить веточками мяты — и блюдо готово!