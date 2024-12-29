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Дичь в винном соусе: королевский ужин к Новому году

Дичь в винном соусе: королевский ужин к Новому году
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Новый год – время для особых блюд, которые создают атмосферу праздника и уюта. Если вы хотите удивить своих гостей чем-то действительно изысканным, попробуйте приготовить дичь в винном соусе. Это блюдо не только поразит своим вкусом, но и станет настоящим украшением вашего праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Дичь (например, мясо косули, кабана или зайца) – 1 кг
  • Красное сухое вино – 400 мл
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Мука – 2 ст. ложки
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Гвоздика – 2 бутона
  • Розмарин – 1 веточка
  • Тимьян – 1 веточка
  • Бульон мясной – 200 мл

Инструкция:

  1. Мясо дичи нарежьте на куски среднего размера.
  2. В глубокую миску налейте красное вино, добавьте нарезанный кольцами лук, морковь, лавровый лист, гвоздику, розмарин и тимьян.
  3. Положите мясо в маринад, накройте крышкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 12 часов (можно оставить на ночь).
  4. Достаньте мясо из маринада и обсушите бумажными полотенцами.
  5. Маринад процедите через сито, сохранив жидкость и овощи отдельно.
  6. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло.
  7. Обжарьте мясо до золотистой корочки со всех сторон.
  8. Добавьте к мясу нарезанный лук и чеснок, обжаривайте еще 5 минут.

Приготовление соуса:

  1. Влейте процеженную жидкость от маринада и мясной бульон в сковороду с мясом.
  2. Добавьте муку, хорошо размешайте, чтобы не было комков.
  3. Доведите соус до кипения, затем уменьшите огонь и тушите мясо под крышкой на медленном огне около 1,5-2 часов, пока мясо не станет мягким.

Подача:

  1. Готовое мясо переложите на блюдо, полейте винным соусом.
  2. Подавайте с гарниром из картофеля, овощей или круп.

Этот рецепт позволит вам насладиться настоящим вкусом дичи, приготовленной с любовью и вниманием к деталям. Приятного аппетита и счастливого Нового года!


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29 декабря 2024, 09:16
Фото: freepik.com
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