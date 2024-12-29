Дичь в винном соусе: королевский ужин к Новому году

Фаршированная рисом утка с фисташками: простой рецепт блюда без излишней жирности

Фаршированная утка – это блюдо, которое часто кажется сложным в приготовлении. Но на самом деле его можно сделать довольно просто. Использование предварительного отваривания позволяет избавиться от лишнего жира и добиться идеально поджаристой корочки без необходимости поливать глазурью.