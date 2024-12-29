Дичь в винном соусе: королевский ужин к Новому году

Ингредиенты:
- Дичь (например, мясо косули, кабана или зайца) – 1 кг
- Красное сухое вино – 400 мл
- Лук репчатый – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Мука – 2 ст. ложки
- Оливковое масло – 2 ст. ложки
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Лавровый лист – 2 шт.
- Гвоздика – 2 бутона
- Розмарин – 1 веточка
- Тимьян – 1 веточка
- Бульон мясной – 200 мл
Инструкция:
- Мясо дичи нарежьте на куски среднего размера.
- В глубокую миску налейте красное вино, добавьте нарезанный кольцами лук, морковь, лавровый лист, гвоздику, розмарин и тимьян.
- Положите мясо в маринад, накройте крышкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 12 часов (можно оставить на ночь).
- Достаньте мясо из маринада и обсушите бумажными полотенцами.
- Маринад процедите через сито, сохранив жидкость и овощи отдельно.
- В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло.
- Обжарьте мясо до золотистой корочки со всех сторон.
- Добавьте к мясу нарезанный лук и чеснок, обжаривайте еще 5 минут.
Приготовление соуса:
- Влейте процеженную жидкость от маринада и мясной бульон в сковороду с мясом.
- Добавьте муку, хорошо размешайте, чтобы не было комков.
- Доведите соус до кипения, затем уменьшите огонь и тушите мясо под крышкой на медленном огне около 1,5-2 часов, пока мясо не станет мягким.
Подача:
- Готовое мясо переложите на блюдо, полейте винным соусом.
- Подавайте с гарниром из картофеля, овощей или круп.
Этот рецепт позволит вам насладиться настоящим вкусом дичи, приготовленной с любовью и вниманием к деталям. Приятного аппетита и счастливого Нового года!