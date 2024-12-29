Рецепт классического грузинского блюда – цыпленка табака

Ингредиенты:
- Целый цыпленок весом около 1 кг
- Соль — 1 чайная ложка
- Черный молотый перец — 1/2 чайной ложки
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Оливковое масло — 2 столовые ложки
- Лимонный сок — 1 столовая ложка
- Специи по вкусу (например, хмели-сунели, паприка)
Приготовление:
- Разморозьте цыпленка, если он заморожен. Промойте его под холодной водой и тщательно обсушите бумажными полотенцами.
- Разделите цыпленка вдоль грудной кости, развернув его таким образом, чтобы он лежал плоско. Для этого аккуратно разрежьте грудную кость острым ножом, начиная от шеи и двигаясь к хвосту.
- В небольшой миске смешайте соль, черный молотый перец, специи (хмели-сунели, паприка), лимонный сок и оливковое масло.
- Измельчите чеснок и добавьте его в смесь.
- Натирайте этой смесью цыпленка с обеих сторон, уделяя особое внимание области грудки и ножек.
- Разогрейте большую сковороду на сильном огне. Налейте небольшое количество масла и дождитесь, когда оно хорошо разогреется.
- Положите цыпленка на сковороду кожицей вниз. Накройте его тяжелым прессом (можно использовать кастрюлю с водой или специальный пресс для гриля).
- Жарьте цыпленка на среднем огне около 15-20 минут, пока кожица не станет золотисто-коричневой и хрустящей.
- Аккуратно переверните цыпленка и повторите процесс жарения с другой стороны, снова используя пресс.
- После того как обе стороны цыпленка хорошо прожарены, уменьшите огонь и продолжайте готовить еще 10-15 минут, периодически переворачивая и проверяя готовность мяса. Мясо должно легко отделяться от костей, а соки должны быть прозрачными.
- Готовый цыпленок табака можно подавать горячим, разрезанным на порции. Обычно его подают с различными гарнирами, такими как картофель фри, свежие овощи или салаты.
Приятного аппетита!