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Рецепт классического грузинского блюда – цыпленка табака

Рецепт классического грузинского блюда – цыпленка табака
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Цыпленок табака – это классическое грузинское блюдо, которое готовится из целого цыпленка, обжаренного под прессом. Этот способ позволяет получить сочное и ароматное мясо с хрустящей корочкой. Вот традиционный рецепт этого блюда.

Ингредиенты:

  • Целый цыпленок весом около 1 кг
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Черный молотый перец — 1/2 чайной ложки
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Оливковое масло — 2 столовые ложки
  • Лимонный сок — 1 столовая ложка
  • Специи по вкусу (например, хмели-сунели, паприка)

  • Приготовление:

    1. Разморозьте цыпленка, если он заморожен. Промойте его под холодной водой и тщательно обсушите бумажными полотенцами.
    2. Разделите цыпленка вдоль грудной кости, развернув его таким образом, чтобы он лежал плоско. Для этого аккуратно разрежьте грудную кость острым ножом, начиная от шеи и двигаясь к хвосту.
    3. В небольшой миске смешайте соль, черный молотый перец, специи (хмели-сунели, паприка), лимонный сок и оливковое масло.
    4. Измельчите чеснок и добавьте его в смесь.
    5. Натирайте этой смесью цыпленка с обеих сторон, уделяя особое внимание области грудки и ножек.
    6. Разогрейте большую сковороду на сильном огне. Налейте небольшое количество масла и дождитесь, когда оно хорошо разогреется.
    7. Положите цыпленка на сковороду кожицей вниз. Накройте его тяжелым прессом (можно использовать кастрюлю с водой или специальный пресс для гриля).
    8. Жарьте цыпленка на среднем огне около 15-20 минут, пока кожица не станет золотисто-коричневой и хрустящей.
    9. Аккуратно переверните цыпленка и повторите процесс жарения с другой стороны, снова используя пресс.
    10. После того как обе стороны цыпленка хорошо прожарены, уменьшите огонь и продолжайте готовить еще 10-15 минут, периодически переворачивая и проверяя готовность мяса. Мясо должно легко отделяться от костей, а соки должны быть прозрачными.
    11. Готовый цыпленок табака можно подавать горячим, разрезанным на порции. Обычно его подают с различными гарнирами, такими как картофель фри, свежие овощи или салаты.

Приятного аппетита!

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29 декабря 2024, 03:14
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