Рецепт классического грузинского блюда – цыпленка табака

Разморозьте цыпленка, если он заморожен. Промойте его под холодной водой и тщательно обсушите бумажными полотенцами.

Разделите цыпленка вдоль грудной кости, развернув его таким образом, чтобы он лежал плоско. Для этого аккуратно разрежьте грудную кость острым ножом, начиная от шеи и двигаясь к хвосту.

В небольшой миске смешайте соль, черный молотый перец, специи (хмели-сунели, паприка), лимонный сок и оливковое масло.

Измельчите чеснок и добавьте его в смесь.

Натирайте этой смесью цыпленка с обеих сторон, уделяя особое внимание области грудки и ножек.

Разогрейте большую сковороду на сильном огне. Налейте небольшое количество масла и дождитесь, когда оно хорошо разогреется.

Положите цыпленка на сковороду кожицей вниз. Накройте его тяжелым прессом (можно использовать кастрюлю с водой или специальный пресс для гриля).

Жарьте цыпленка на среднем огне около 15-20 минут, пока кожица не станет золотисто-коричневой и хрустящей.

Аккуратно переверните цыпленка и повторите процесс жарения с другой стороны, снова используя пресс.

После того как обе стороны цыпленка хорошо прожарены, уменьшите огонь и продолжайте готовить еще 10-15 минут, периодически переворачивая и проверяя готовность мяса. Мясо должно легко отделяться от костей, а соки должны быть прозрачными.