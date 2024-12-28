Стоматолог подсчитал внушительную стоимость белоснежных зубов Шаляпина

Этот год стал поистине звездным для певца Прохора Шаляпина. Артист активно делился своими взглядами на жизнь, призывая людей любить себя и не забывать о собственном комфорте.

Шаляпин стал настоящей интернет-звездой, собрав сотни тысяч подписчиков в социальных сетях. Его яркая улыбка стала визитной карточкой, привлекающей внимание и вызывающей множество шуток.

Пользователи Сети не упускают возможности пошутить о зубах звезды, утверждая, что его улыбка стоит целое состояние. Чтобы узнать, сколько же стоит такая ослепительная улыбка, журналисты обратились к известному стоматологу Максиму Обушенкову.

"Я знаком с Прохором и могу с уверенностью сказать, что его улыбка выполнена на высококачественном оборудовании с использованием лучших материалов. Это видно невооруженным глазом", — заявил специалист.

Однако получить такие же белоснежные зубы, как у этих знаменитостей, — задача не из легких. По словам стоматолога, стоимость виниров в Москве варьируется от 40 000 до 100 000 рублей за одну накладку. "Если говорить о винирах Шаляпина, то их цена могла достигать 100 000 рублей за единицу", — добавил он. В регионах цены могут быть немного ниже, но все равно остаются достаточно высокими.

Важно отметить, что уход за винирами требует особого внимания. Необходимо регулярно проводить профессиональную гигиену полости рта и избегать использования абразивных средств. Также рекомендуется носить ночные капы для защиты зубов от повреждений.

Если предположить, что артист установил от 22 до 24 виниров, общая стоимость улыбки может достигать около двух миллионов рублей.