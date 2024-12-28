Стоматолог подсчитал внушительную стоимость белоснежных зубов Шаляпина

Бузова раскрыла правду об избраннике Тесты Шаляпин нашел спутницу для новогодней ночи Игры Сонник

Топ новостей недели

Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны СедоковойСын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой Жаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимойЖаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимой Вернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть РоссиюВернувшая былую популярность Алена Апина решила покинуть Россию SHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обидуSHAMAN перепел Филиппа Киркорова: поп-король затаил обиду

Лента новостей

Суббота 28 декабря

18:38Стоматолог подсчитал внушительную стоимость белоснежных зубов Шаляпина 17:35"Я оттягивала процесс развода": Бородина выложила всю правду про блуд Омарова 17:20Отбивающаяся от шквала ухажеров Апина категорически отказалась выходить замуж 16:05Петров откровенно рассказал о тяжелом периоде борьбы с травлей жены после свадьбы 14:38Отар Кушанашвили жестко прошелся по Анне Седоковой и Янису Тимме 13:48Валерий Меладзе вернулся в Россию 13:16Сходить, нельзя пропустить: чем интересна Московская неделя красоты 13:07Никита Кологривый пригласил жителей и гостей столицы в кинопарк "Москино" 13:02Кино, музыка и молодые звезды: что смотреть в новогоднюю ночь на ТВ 11:23Советы при покупке бывших в эксплуатации и контрактных автозапчастей 10:53Тест: как хорошо вы знаете советские новогодние песни 09:50Утиная грудка с карамелизированными апельсинами и гарнир из киноа с тыквой и шпинатом 09:37Беременная дочь Заворотнюк показала первые кадры со своим возвращением в Россию 09:22Место на кладбище, а теперь еще и гроб – к чему готовится певец Шура? 09:00Прилучный и Муцениеце будут судиться весь следующий год 06:52Эклеры с кремом из сливочного масла и сгущенки: готовим популярнейший десерт дома 03:08Принц Гарри имеет все шансы забрать детей у Меган Маркл в случае развода 00:36Селиванов из "Реальных пацанов" решил вместе с семье покинуть Россию на Новый год 20:22ТЕСТ: вспомните, как поздравляли с Новым годом в СССР? 19:13В Латвии хоронят Яниса Тимму: у гроба рыдают первая жена и мать 18:57Алексей Корнеев 17:59Что такое птитим и с чем его едят: рецепт внутри 17:43Ольга Бузова раскрыла правду о своем избраннике 17:01Дана Борисова пострадала в результате похудения 15:59Приготовьте сами знаменитый дубайский шоколад: доступный рецепт 15:24В Московском зоопарке назвали топ-5 городов, где смотрят трансляции с животными 14:35Тест: угадай страну по праздничным новогодним традициям 14:02Собянин: Время ожидания приема врача в поликлиниках сократилось с 30 до 7 минут 13:56Жителям столицы напомнили о выгодных скидках на рынках "Москва – на волне" 13:30Вечная память: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Зеленскому 12:54OLIMPBET первым в индустрии добавил персонализированные итоги года с поздравлениями от звезд хоккея и амбассадоров компании 12:52Забывший Волочкову сердцеед Шаляпин выбрал другую спутницу для отдыха на Мальдивах 11:58Клубничное варенье на зиму: отличный способ сохранить собранные в урожай ягоды 10:37Семенович подробно рассказала историю знакомства с женатым избранником 09:28Тайно женившийся Юрий Колокольников вышел в свет с литовской актрисой 06:17Тартар из говядины: оригинальный рецепт для притязательных гурманов 03:46Бритни Спирс воссоединилась с сыном для празднования Рождества после долгой разлуки 00:1953 года назад родился Сергей Бодров-младший: как жил и о чем мечтал культовый русский артист 20:29Сын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой 19:32ТЕСТ по фильму "Безымянная звезда" с Игорем Костолевским 19:00Звезда "Слова пацана" Анна Пересильд шокировала публику в сети 17:50Киркоров и Ивлеева ссорятся "понарошку"? 17:28Быстрый перекус: рецепт вкусной домашней шаурмы 16:29"Настоящая змея!": Кравец рассказала о гадах среди олигархов Рублевки и звезд шоу-бизнеса 16:21"Не верим": в сети обрушились на горюющую Седокову 15:23Концерт "Марка № 1 в России" покажут 7 января по каналу "ТВ Центр" 15:17Жаркое из шашлыка с овощами в горшочках: идеальное блюдо для семейного ужина зимой 13:49Тест: попробуйте узнать все новогодние рецепты интеллигенции из СССР 13:08Мнение жителей является основой программы реновации – Собянин 12:52Рулетики из баклажанов с сыром и чесноком: лучшее решение к новогоднему застолью
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Стоматолог подсчитал внушительную стоимость белоснежных зубов Шаляпина

Стоматолог подсчитал внушительную стоимость белоснежных зубов Шаляпина
73

Этот год стал поистине звездным для певца Прохора Шаляпина. Артист активно делился своими взглядами на жизнь, призывая людей любить себя и не забывать о собственном комфорте.

Шаляпин стал настоящей интернет-звездой, собрав сотни тысяч подписчиков в социальных сетях. Его яркая улыбка стала визитной карточкой, привлекающей внимание и вызывающей множество шуток.

Пользователи Сети не упускают возможности пошутить о зубах звезды, утверждая, что его улыбка стоит целое состояние. Чтобы узнать, сколько же стоит такая ослепительная улыбка, журналисты обратились к известному стоматологу Максиму Обушенкову.

Прохор Шаляпин. Фото: Феликс Грозданов

"Я знаком с Прохором и могу с уверенностью сказать, что его улыбка выполнена на высококачественном оборудовании с использованием лучших материалов. Это видно невооруженным глазом", — заявил специалист.

Однако получить такие же белоснежные зубы, как у этих знаменитостей, — задача не из легких. По словам стоматолога, стоимость виниров в Москве варьируется от 40 000 до 100 000 рублей за одну накладку. "Если говорить о винирах Шаляпина, то их цена могла достигать 100 000 рублей за единицу", — добавил он. В регионах цены могут быть немного ниже, но все равно остаются достаточно высокими.

Важно отметить, что уход за винирами требует особого внимания. Необходимо регулярно проводить профессиональную гигиену полости рта и избегать использования абразивных средств. Также рекомендуется носить ночные капы для защиты зубов от повреждений.

Если предположить, что артист установил от 22 до 24 виниров, общая стоимость улыбки может достигать около двух миллионов рублей.

Шоу-бизнес в Telegram

28 декабря 2024, 18:38
Прохор Шаляпин. Фото: Феликс Грозданов
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Забывший Волочкову сердцеед Шаляпин выбрал другую спутницу для отдыха на Мальдивах

Шаляпин бросил камень в огород Киркорова и Баскова: Сплошь междусобойчики

"Я оттягивала процесс развода": Бородина выложила всю правду про блуд Омарова

"Я оттягивала процесс развода": Бородина выложила всю правду про блуд Омарова
Брак актрисы и ведущей Ксении Бородиной с бизнесменом Курбаном Омаровым продлился шесть лет. О разрыве и о том, как его приняла рожденная в 2015 году дочь Теона, Бородина рассказала так откровенно впервые. – Взросление у Теоны произошло в момент нашего развода, потому что для нее это было большим стрессом и уберечь ее от этого я никак не могла, – признается Бородина.

Отбивающаяся от шквала ухажеров Апина категорически отказалась выходить замуж

Отбивающаяся от шквала ухажеров Апина категорически отказалась выходить замуж
Алена Апина удивила поклонников откровениями о личной жизни. На недавнем светском мероприятии артистка выглядела великолепно — она постройнела, освежилась и, безусловно, произвела впечатление на окружающих.

Петров откровенно рассказал о тяжелом периоде борьбы с травлей жены после свадьбы

Петров откровенно рассказал о тяжелом периоде борьбы с травлей жены после свадьбы
Александр Петров поделился своими переживаниями о хейте, который обрушился на него после внезапного расставания со Стасей Милославской и быстрой свадьбы с Викторией Антоновой. В разговоре с Светланой Бондарчук в программе "Света вокруг света" актер откровенно рассказал о том, как справлялся с негативом в адрес своей новой супруги.

Отар Кушанашвили жестко прошелся по Анне Седоковой и Янису Тимме

Отар Кушанашвили жестко прошелся по Анне Седоковой и Янису Тимме
Журналист Отар Кушанашвили откровенно выразил свою позицию относительно недавней трагедии с Янисом Тиммой. Журналист откровенно выразил свою позицию относительно недавней трагедии.

Валерий Меладзе вернулся в Россию

Валерий Меладзе вернулся в Россию
Певец покинул Россию два года назад. Валерий Меладзе, известный исполнитель, недавно вернулся в Россию незадолго до наступления Нового года.

Выбор читателей

26/12ЧтвСын Яниса Тиммы может претендовать на часть имущества Анны Седоковой 27/12ПтнВ Латвии хоронят Яниса Тимму: у гроба рыдают первая жена и мать 27/12ПтнВечная память: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Зеленскому 26/12ЧтвЗвезда "Слова пацана" Анна Пересильд шокировала публику в сети 27/12ПтнОльга Бузова раскрыла правду о своем избраннике 27/12ПтнТайно женившийся Юрий Колокольников вышел в свет с литовской актрисой