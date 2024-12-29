Закуска "Новогодние снежинки": оригинальная идея для праздничного стола

Ингредиенты:
- Сыр твердых сортов – 100 г
- Творожный сыр – 150 г
- Креветки варено-мороженые – 300 г
- Авокадо – 1 шт.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Лимон – 1/2 шт.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка) – для украшения
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка ингредиентов
- Креветки разморозить, очистить от панциря и хвостиков. Если креветки крупные, нарезать их на небольшие кусочки.
- Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть мелкими кубиками.
- Огурец помыть, обсушить и нарезать тонкими кружками.
- Сыр твердых сортов натереть на мелкой терке.
- Творожный сыр выложить в миску и слегка взбить вилкой до однородной массы.
Шаг 2: Формирование снежинок
- На плоское блюдо выкладываем творожный сыр тонким слоем, формируя основу для снежинок.
- Сверху выкладываем слой авокадо, посыпаем солью и перцем по вкусу.
- Затем добавляем слой креветок, сбрызгиваем лимонным соком и оливковым маслом.
- Поверх креветок кладем огуречные кружочки, формируя узор снежинки.
- Завершаем композицию слоем натертого сыра, который будет имитировать снег.
Шаг 3: Украшение и подача
- Перед подачей украшаем закуску веточками зелени, создавая эффект настоящих новогодних снежинок.
- Можно также добавить немного красного перца или ягод клюквы для контраста и яркости.
- Подавать закуску лучше всего охлажденной, чтобы все ингредиенты сохранили свою структуру и вкус.
Эта легкая и элегантная закуска станет настоящим хитом вашего новогоднего стола. Она не только выглядит красиво, но и обладает насыщенным вкусом благодаря сочетанию нежных креветок, сливочного сыра и свежих овощей. Готовьте с удовольствием и радуйте своих близких новыми кулинарными открытиями!