Любовь Успенская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом!

Певица Любовь Успенская вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной (Pacha Tati) обратилась к читателям портала "Дни.ру" с теплым новогодним поздравлением.

Любовь Успенская пожелала всем в наступающем году мира, процветания и новых побед.

"Я Люба Успенская, это моя дочь Pacha Tati. Мы поздравляем "Дни.ру" с наступающим Новым годом. Хотим пожелать, чтобы 2025 год был самым лучшим годом в нашей жизни, в жизни нашей страны, победой, эпохой возрождения", – сказала певица Любовь Успенская.

В своем обращении Любовь Успенская выразила надежду на то, что 2025 год принесет всем радость, благополучие и исполнение сокровенных желаний.

Любовь Успенская – королева русского шансона, чьи песни стали символом душевной глубины и искренности. Ее творчество объединяет поколения и находит отклик в сердцах миллионов слушателей.