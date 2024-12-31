Ингредиенты:
- Лосось свежий (филе) — 250 г
- Авокадо спелое — 1/2 шт.
- Красный лук — 1 маленькая луковица
- Каперсы — 1 ст. ложка
- Лимон — 1/2 шт.
- Оливковое масло — 1 ст. ложка
- Соевый соус — 1 ч. ложка
- Свежий укроп — несколько веточек
- Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
- Авокадо спелое — 1 шт.
- Лимонный сок — 1 ст. ложка
- Оливковое масло — 1 ст. ложка
- Чеснок — 1 маленький зубчик
- Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка лосося
- Филе лосося нарежьте маленькими кубиками размером примерно 0,5 см.
- Переложите нарезанный лосось в миску.
Шаг 2: Подготовка остальных ингредиентов для тартара
- Красный лук нарежьте мелкими кубиками.
- Мелко нарубите каперсы.
- Укроп мелко порубите.
- Добавьте лук, каперсы и укроп к лососю.
Шаг 3: Заправка для тартара
- Выдавите сок половины лимона.
- Добавьте лимонный сок, оливковое масло и соевый соус к смеси лосося.
- Посолите и поперчите по вкусу.
- Все аккуратно перемешайте.
Шаг 4: Приготовление мусса из авокадо
- Мякоть авокадо извлеките ложкой и переложите в чашу блендера.
- Добавьте лимонный сок, оливковое масло, очищенный чеснок, соль и перец.
- Взбейте все до получения гладкой кремообразной массы.
Шаг 5: Сборка блюда
- Выложите тартар из лосося на тарелку, формируя аккуратную горку.
- Рядом поместите мусс из авокадо.
- Можно украсить блюдо свежими листьями зелени или каперсами.
Подача:
Подавайте тартар из лосося с муссом из авокадо охлажденным. Это блюдо отлично сочетается с хрустящими хлебцами или подаётся отдельно как легкая закуска.
Приятного аппетита!