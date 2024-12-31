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Вторник 31 декабря

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Тартар из лосося с муссом из авокадо

Тартар из лосося с муссом из авокадо
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Тартар из лосося с муссом из авокадо – это изысканное блюдо, которое порадует любителей свежих и легких закусок. Вот подробный рецепт, как приготовить тартар из лосося с муссом из авокадо.

Ингредиенты:

  • Лосось свежий (филе) — 250 г
  • Авокадо спелое — 1/2 шт.
  • Красный лук — 1 маленькая луковица
  • Каперсы — 1 ст. ложка
  • Лимон — 1/2 шт.
  • Оливковое масло — 1 ст. ложка
  • Соевый соус — 1 ч. ложка
  • Свежий укроп — несколько веточек
  • Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
  • Авокадо спелое — 1 шт.
  • Лимонный сок — 1 ст. ложка
  • Оливковое масло — 1 ст. ложка
  • Чеснок — 1 маленький зубчик
  • Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка лосося

  1. Филе лосося нарежьте маленькими кубиками размером примерно 0,5 см.
  2. Переложите нарезанный лосось в миску.

Шаг 2: Подготовка остальных ингредиентов для тартара

  1. Красный лук нарежьте мелкими кубиками.
  2. Мелко нарубите каперсы.
  3. Укроп мелко порубите.
  4. Добавьте лук, каперсы и укроп к лососю.

Шаг 3: Заправка для тартара

  1. Выдавите сок половины лимона.
  2. Добавьте лимонный сок, оливковое масло и соевый соус к смеси лосося.
  3. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. Все аккуратно перемешайте.

Шаг 4: Приготовление мусса из авокадо

  1. Мякоть авокадо извлеките ложкой и переложите в чашу блендера.
  2. Добавьте лимонный сок, оливковое масло, очищенный чеснок, соль и перец.
  3. Взбейте все до получения гладкой кремообразной массы.

Шаг 5: Сборка блюда

  1. Выложите тартар из лосося на тарелку, формируя аккуратную горку.
  2. Рядом поместите мусс из авокадо.
  3. Можно украсить блюдо свежими листьями зелени или каперсами.

Подача:

Подавайте тартар из лосося с муссом из авокадо охлажденным. Это блюдо отлично сочетается с хрустящими хлебцами или подаётся отдельно как легкая закуска.

Приятного аппетита!

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31 декабря 2024, 03:25
Фото: freepik.com
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