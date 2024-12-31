Тартар из лосося с муссом из авокадо

Как нарядиться в Новый год, чтобы порадовать символ 2025 года – Змею?

Новый год – это волшебное время, когда каждый может стать немного волшебником и создать незабываемые впечатления для себя и своих близких. Мы подготовили для вас подборку идей, как нарядиться в Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие, а также порадовать змею. Изящность и грация Змея – существо элегантное и утонченное.