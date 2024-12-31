Анжелика Агурбаш поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом!

Анжелика Агурбаш подарила нашим читателям воздушный поцелуй.

Певица и актриса Анжелика Агурбаш передала самые теплые пожелания.

"Я всех поздравляю и с наступающим Новым годом, и с Новым 2025-м годом! Пусть Новый год будет для нас добрым, ярким, светлым, веселым и принесет нам много счастья!", – сказала артистка.

Анжелика Агурбаш — белорусская и российская певица, модель, телеведущая и актриса, заслуженная артистка Беларуси. Она частый гость международных музыкальных фестивалей и телеэфиров на главных телеканалах России.

Исполнительница начинала свою карьеру под псевдонимом Лика Ялинская (это девичья фамилия. Сейчас артистка продолжает радовать наших соотечественников своими новыми композициями и телепроектами, выступая не только как певица и актриса, но и в роли телеведущей.