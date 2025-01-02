Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Экс-солист группы "Чай вдвоем" пожелал россиянам счастливого 2025 года.

"Я вас душевно поздравляю с Новым годом! Дорогие подписчики, вам удачи в новом году. Год змеи – пусть "змея" будет душевной и без яда, естественно.

Денис Клявер — бывший солист популярного дуэта "Чай вдвоем", который приобрел огромную популярность в 1990-х и 2000-х годах. За время существования группы было выпущено множество хитов, таких как "Ласковая моя", "Ты не одна" и "Просто друг", которые до сих пор остаются любимыми у многих поклонников.

После распада коллектива в 2012 году Клявер начал успешную сольную карьеру. Он продолжает радовать слушателей новыми песнями, совмещая в своей музыке романтику и лиризм.

Денис Клявер также пробует себя в других сферах искусства. Он снялся в нескольких фильмах и телесериалах, а его голос можно услышать в популярных мультфильмах, где он озвучивает персонажей.