Тест на знание новогоднего кинофильма "Карнавальная ночь"

10 интересных фактов о фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" – это легендарная комедийная лента, которая до сих пор трогает сердца зрителей разных поколений. Созданная в 1975 году, эта картина стала одной из самых любимых и востребованных в советском кино. В данной статье мы рассмотрим некоторые интересные факты о процессе ее создания и съемок. 1 ФАКТКонцепция и сценарий фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" были отвергнуты многими комиссиями, которые даже не стали их рассматривать.