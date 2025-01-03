Тест на знание новогоднего кинофильма "Карнавальная ночь"

ВОПРОСЫ
1. Продолжите фразу одного из героев кинофильма: "Есть ли жизнь...
А. на Марсе..."
Б. в космосе..."
В. на том свете..."
2. Чем потчевала секретарша застрявшего в лифте директора Дома культуры товарища Огурцова?
А. Сосиски
Б. Сардельками
В. Бутербродами
3. Кто в кинофильме исполнял роль Леночки Крыловой?
А. Людмила Гурченко
Б. Тамара Носова
В. Ольга Власова
4. Кто из героев кинофильма является автором фразы "Товарищи, есть установка: весело встретить Новый год"?
А. Товарищ Огурцов
Б. Леночка Крылова
В. Юрий Белов
5. Укажите имя героя Юрия Белова, влюбленного в Леночку Крылову
А. Николай Попов
Б. Гриша Кольцов
В. Сережа Уткин
6. Директор Дома культуры, которого играет Игорь Ильинский, собирается прочитать на новогоднем празднике коротенький доклад
А. на часок.
Б. минут на тридцать.
В. минут на сорок.
7. Как называется песня, которую исполняют на новогоднем празднике Леночка Крылова с официантками?
А. "Пока часы 12 бьют"
Б. "Я вам песенку спою"
В. "5 минут"
ОТВЕТЫ
1. А. на Марсе..."
2. А. Сосиски
3. А. Людмила Гурченко
4. А. Товарищ Огурцов
5. Б. Гриша Кольцов
6. В. минут на сорок.
7. В. "5 минут"