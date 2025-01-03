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Рождественский пост: рецепт легкого и сытного супа без мяса

Рождественский пост: рецепт легкого и сытного супа без мяса
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Рождественский пост – особое время очищения души и тела, когда мы отказываемся от излишеств и концентрируемся на духовном развитии. Но это вовсе не означает, что меню должно быть скучным и однообразным.

Редакция "Дни.ру" делится рецептом легкого и сытного супа без мяса, который согреет в холодные зимние дни и порадует ваших близких своим богатым вкусом.

Овощной суп с красной чечевицей и кокосовым молоком

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 1 стакан красной чечевицы
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 средняя морковь
  • 1 сладкий перец
  • 2 стебля сельдерея
  • 400 мл кокосового молока
  • 1,5 л овощного бульона или воды
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. молотой куркумы
  • 1/2 ч. л. молотого кориандра
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Свежая зелень (петрушка, кинза) для подачи
  • Лимон или лайм для подачи

Приготовление:

  • Подготовьте овощи: очистите и мелко нарежьте лук, измельчите чеснок, нарежьте тонкими кружочками морковь и сельдерей, а сладкий перец очистите от семян и нарежьте кубиками.
  • В большой кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте его около 3 минут до прозрачности. Затем добавьте чеснок, морковь, сельдерей и сладкий перец. Помешивая, обжаривайте овощи еще 5 минут.
  • Посыпьте овощи куркумой и кориандром, перемешайте и готовьте еще 1 минуту, чтобы специи раскрыли свой аромат.
  • Промойте красную чечевицу под проточной водой до прозрачности и добавьте ее в кастрюлю к овощам. Залейте горячим овощным бульоном или водой, доведите до кипения.
  • Уменьшите огонь до среднего и варите суп примерно 15–20 минут, пока чечевица не станет мягкой. Периодически помешивайте, чтобы суп не пригорел.
  • Влейте в суп кокосовое молоко, хорошо перемешайте и прогрейте все вместе еще 5 минут, не доводя до сильного кипения.
  • Посолите и поперчите суп по вкусу. При желании можно добавить щепотку красного перца для остроты.
  • Разлейте суп по тарелкам, украсьте свежей зеленью и долькой лимона или лайма. Цитрусовый сок придаст блюду свежую нотку и подчеркнет его вкус.

Полезные советы:

  • Вы можете добавить в суп другие овощи по своему вкусу: тыкву, кабачки или цветную капусту. Это разнообразит вкус и сделает блюдо еще более насыщенным витаминами.
  • Если вы не употребляете кокосовое молоко или хотите снизить калорийность блюда, замените его на овсяное или миндальное молоко.
  • Экспериментируйте с приправами — добавьте щепотку молотого тмина или имбиря для пряности.
  • Суп отлично сочетается с постным хлебом или лепешками, которые можно подать вприкуску.

Польза блюда:

Красная чечевица — отличный источник растительного белка и железа, что особенно важно во время поста. Овощи обогащают суп клетчаткой, витаминами и минералами. Куркума известна своими противовоспалительными свойствами, а кокосовое молоко придает блюду нежность и насыщенность.

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3 января 2025, 18:36
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Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно

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