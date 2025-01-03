Рождественский пост: рецепт легкого и сытного супа без мяса

Тест: кем бы вы были во времена Иисуса Христа

Погрузитесь в атмосферу древних времен и узнайте, какую роль вы могли бы сыграть во времена Иисуса Христа. От могущественных римских легионеров до простых рыбаков Галилеи – каждая личность уникальна. Ответьте на 10 увлекательных вопросов, и мы расскажем вам, кем бы вы были в это удивительное время. 1.