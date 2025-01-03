Рождественский пост: рецепт легкого и сытного супа без мяса

Редакция "Дни.ру" делится рецептом легкого и сытного супа без мяса, который согреет в холодные зимние дни и порадует ваших близких своим богатым вкусом.
Овощной суп с красной чечевицей и кокосовым молоком
Ингредиенты (на 4 порции):
- 1 стакан красной чечевицы
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 средняя морковь
- 1 сладкий перец
- 2 стебля сельдерея
- 400 мл кокосового молока
- 1,5 л овощного бульона или воды
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. молотой куркумы
- 1/2 ч. л. молотого кориандра
- Соль и черный перец по вкусу
- Свежая зелень (петрушка, кинза) для подачи
- Лимон или лайм для подачи
Приготовление:
- Подготовьте овощи: очистите и мелко нарежьте лук, измельчите чеснок, нарежьте тонкими кружочками морковь и сельдерей, а сладкий перец очистите от семян и нарежьте кубиками.
- В большой кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук и обжаривайте его около 3 минут до прозрачности. Затем добавьте чеснок, морковь, сельдерей и сладкий перец. Помешивая, обжаривайте овощи еще 5 минут.
- Посыпьте овощи куркумой и кориандром, перемешайте и готовьте еще 1 минуту, чтобы специи раскрыли свой аромат.
- Промойте красную чечевицу под проточной водой до прозрачности и добавьте ее в кастрюлю к овощам. Залейте горячим овощным бульоном или водой, доведите до кипения.
- Уменьшите огонь до среднего и варите суп примерно 15–20 минут, пока чечевица не станет мягкой. Периодически помешивайте, чтобы суп не пригорел.
- Влейте в суп кокосовое молоко, хорошо перемешайте и прогрейте все вместе еще 5 минут, не доводя до сильного кипения.
- Посолите и поперчите суп по вкусу. При желании можно добавить щепотку красного перца для остроты.
- Разлейте суп по тарелкам, украсьте свежей зеленью и долькой лимона или лайма. Цитрусовый сок придаст блюду свежую нотку и подчеркнет его вкус.
Полезные советы:
- Вы можете добавить в суп другие овощи по своему вкусу: тыкву, кабачки или цветную капусту. Это разнообразит вкус и сделает блюдо еще более насыщенным витаминами.
- Если вы не употребляете кокосовое молоко или хотите снизить калорийность блюда, замените его на овсяное или миндальное молоко.
- Экспериментируйте с приправами — добавьте щепотку молотого тмина или имбиря для пряности.
- Суп отлично сочетается с постным хлебом или лепешками, которые можно подать вприкуску.
Польза блюда:
Красная чечевица — отличный источник растительного белка и железа, что особенно важно во время поста. Овощи обогащают суп клетчаткой, витаминами и минералами. Куркума известна своими противовоспалительными свойствами, а кокосовое молоко придает блюду нежность и насыщенность.