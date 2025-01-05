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Воскресенье 5 января

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Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль

Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль
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Все мы с детства помним стихи Сергея Михалкова: "Говорят: под Новый год // Что ни пожелается – Все всегда произойдет, // Все всегда сбывается". Певица и актриса Алена Кравец весь 2024-й вела себя хорошо. И добрый дедушка Мороз исполнил ее заветное желание, которое она загадала на прошлый Новый год.

"Я давно привыкла к загородной жизни, – говорит Алена Кравец. – У нас большое поместье на Рублевке, вокруг чистый воздух, река, знаменитые соседи. Но у меня такой образ жизни, что каждый день приходится ездить в Москву – на выступления, презентации, премьеры. Много времени тратится на дорогу, особенно когда снегопад или Рублевку перекрывают из-за правительственных кортежей. Вот и загадала в прошлом году под бой Курантов квартиру в центре Москвы".

Фото: пресс-служба

И мечта Алены осуществилась! В Новогоднюю ночь-2025 она под своей дизайнерской елочкой нашла ключи от квартиры в центре столицы, откуда даже виден Кремль "А из нашего окна площадь Красная видна", – радуется Алена. – Теперь смогу оставаться в городе после съемок и поздних мероприятий".

Фото: пресс-служба

Стоимость такого волшебного подарка деда Мороза приближается к весьма "кругленькой" сумме с тремя нулями. Видимо, Алена вела себя столь примерно, что сказочный волшебник решил не жадничать.

Фото: пресс-служба

"У нас есть квартиры в других городах, например, в Сочи, – говорит Кравец. – Я хотя и родилась в Москве на Чистых прудах, но в юности жила с родителями, а потом переехала за город. Так что это фактически первая моя личная московская квартира", – хвастается Кравец.

Фото: пресс-служба

Шоу-бизнес в Telegram

5 января 2025, 19:28
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые стильные: Лолита, Зверев и другие звезды на Московской неделе моды

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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