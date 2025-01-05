Певица Наталья Подольская обратилась к читателям "Дни.ру". Звезда поздравила всех с наступающим 2025-м годом.



Певица Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! Она пожелала безопасного и мирного года.

"Пусть эта змейка никого не ужалит", – сказала певица.

В 2003 году Наталье Подольской предложили представлять Великобританию на конкурсе "Евровидение-2004", однако ей запретили выступать от какой-либо другой страны, кроме Беларуси, где она не смогла пройти отборочный тур.

Через год артистка попала на телешоу "Фабрика Звезд – 5", что и сделало ее популярной. Благодаря поддержке продюсера Виктора Дробыша ей сразу же удалось выпустить первый альбом "Поздно".

В 2005 году Подольская обошла в отборочном туре именитых поп-исполнителей – Диму Билана и Анастасию Стоцкую и представляла Россию на "Евровидении", но смогла занять лишь 15-е место.

В этом же году певица познакомилась с будущим мужем Владимиром Пресняковым. Через 10 лет пара обвенчалась. Сейчас Наталья не только успешная артистка, но и любящая жена и мама двоих сыновей.