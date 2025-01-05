Александр Маршал поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Александр Маршал не оставил наших читателей без пожеланий.

Певец Александр Маршал душевно поздравил читателей "Дни.ру" с Новым 2025-м годом и пожелал счастья, здоровья и мира!

"Храни вас Господь! С Новым годом!", – добавил артист.

Напомним, Александр Маршал, сольный исполнитель, а ранее фронтмен популярного музыкального коллектива "Парк Горького" неоднократно становился лауреатом престижных наград. Он всегда открыто выражает свою гражданскую позицию и известен большой любовью к родине.

Артист активно участвует в телепроектах и нередко выступает в дуэте с другими звездами. В одном из шоу ему даже довелось спеть вместе со своим сыном, для чего тому пришлось немного поменять привычный репертуар. Они исполнили композицию Moscow Calling из репертуара группы "Парк Горького"