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Среда 1 января

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Маша Вебер поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Певица Маша Вебер обратилась к читателям "Дни.ру". Звезда поздравила всех с 2025-м годом.

"Желаю вам счастья и любви, пусть исполнятся все ваши заветные желания и вы найдете под елочкой тот самый подарок, о котором мечтали весь год", — пожелала знаменитость.

Вебер стала самой молодой участницей третьего сезона популярного музыкального телепроекта "Фабрика звезд", который завоевал сердца миллионов зрителей. Ее трогательный хит "Московская тоска" быстро стал любимым среди поклонников благодаря своей эмоциональной глубине и искренности.

Кроме того, Вебер запомнилась зрителям своим ярким дуэтом с Никитой Малининым под названием "Первое свидание". Эта композиция, наполненная романтикой и нежностью, произвела фурор на сцене и была тепло встречена публикой.

Шоу-бизнес в Telegram

1 января 2025, 10:07
Маша Вебер. Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

Леонтьев и Гвердцители неожиданно спели для россиян в новогоднюю ночь

Леонтьев и Гвердцители неожиданно спели для россиян в новогоднюю ночь
Перед телевизионщиками всегда стоит проблема: что показывать до и после боя Курантов в Новогоднюю ночь. Одни и те же артисты и их старые песни набили оскомину. Молодые же исполнители особого интереса у смотрящей телевизор возрастной публики не вызывают. "Вот тут и вертись", – как писал Чехов. И Первый канал вертелся, как уж на сковородке, встречая год Змеи. Корреспондент "Дни.ру" оценил "Новогоднюю ночь" на первой кнопке. Хотя и пожалел, что сделал это трезвым. Безусловно, все эта новогодняя телевизионная разлюли-малина не предназначена для прицельного и долгого смотрения.

Любовь Успенская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом!

Любовь Успенская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом!
Певица Любовь Успенская вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной (Pacha Tati) обратилась к читателям портала "Дни.ру" с теплым новогодним поздравлением. Любовь Успенская пожелала всем в наступающем году мира, процветания и новых побед.

Анжелика Агурбаш поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом!

Анжелика Агурбаш поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом!
Анжелика Агурбаш подарила нашим читателям воздушный поцелуй. Певица и актриса Анжелика Агурбаш передала самые теплые пожелания.

Лолита Милявская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Лолита Милявская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Лолита Милявская обратилась к читателям "Дни.ру". Популярная певица поздравила всех с 2025-м годом. Певица обратилась к россиянам в своей оригинальной манере.

Елена Борщева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Елена Борщева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Елена Борщева обратилась к читателям "Дни.ру". Звезда поздравила всех с 2025-м годом. "Поздравляю с наступающим новым 2025-м годом! Желаю вам чаще улыбаться, потому что, чем чаще вы улыбаетесь, тем вы счастливее, а, значит, и успешнее", — сказала актриса.

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