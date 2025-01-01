Маша Вебер поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Певица Маша Вебер обратилась к читателям "Дни.ру". Звезда поздравила всех с 2025-м годом.

"Желаю вам счастья и любви, пусть исполнятся все ваши заветные желания и вы найдете под елочкой тот самый подарок, о котором мечтали весь год", — пожелала знаменитость.

Вебер стала самой молодой участницей третьего сезона популярного музыкального телепроекта "Фабрика звезд", который завоевал сердца миллионов зрителей. Ее трогательный хит "Московская тоска" быстро стал любимым среди поклонников благодаря своей эмоциональной глубине и искренности.

Кроме того, Вебер запомнилась зрителям своим ярким дуэтом с Никитой Малининым под названием "Первое свидание". Эта композиция, наполненная романтикой и нежностью, произвела фурор на сцене и была тепло встречена публикой.