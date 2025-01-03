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Пятница 3 января

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Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Певец пожелал россиянам волшебных событий в 2025-м.

"Я хочу поздравить вас всех с Новым годом, со всеми праздниками. Хочу пожелать волшебства, магии, чудес, добра и всего самого хорошего. Верьте в чудеса!" – обратился к читателям "Дни.ру" исполнитель.

Сергей Лазарев — один из самых успешных и ярких артистов российской эстрады на сегодняшний день. Он дважды представлял Россию на международном конкурсе "Евровидение". В 2016 году с песней "You Are The Only One" и в 2019 году с композицией "Scream" артист завоевал почетное третье место, впечатлив зрителей и жюри своим профессионализмом и харизмой.

В 2024 году Сергей получил сразу несколько престижных наград. Его альбом "Я видел свет" был признан лучшим на премии "Новое Радио AWARDS 2024", а песня "Алый закат" принесла ему премию "Золотой Граммофон".

Шоу-бизнес в Telegram

3 января 2025, 10:21
Сергей Лазарев. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

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