Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Певец пожелал россиянам волшебных событий в 2025-м.

"Я хочу поздравить вас всех с Новым годом, со всеми праздниками. Хочу пожелать волшебства, магии, чудес, добра и всего самого хорошего. Верьте в чудеса!" – обратился к читателям "Дни.ру" исполнитель.

Сергей Лазарев — один из самых успешных и ярких артистов российской эстрады на сегодняшний день. Он дважды представлял Россию на международном конкурсе "Евровидение". В 2016 году с песней "You Are The Only One" и в 2019 году с композицией "Scream" артист завоевал почетное третье место, впечатлив зрителей и жюри своим профессионализмом и харизмой.

В 2024 году Сергей получил сразу несколько престижных наград. Его альбом "Я видел свет" был признан лучшим на премии "Новое Радио AWARDS 2024", а песня "Алый закат" принесла ему премию "Золотой Граммофон".