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Четверг 2 января

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Сергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом

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Судя по всему, артист любит на досуге почитать, что мы про него пишем.

"С новым счастьем! Здоровья, любви, процветания. Бухать нельзя, а пить можно – ну так, чтобы уже скинуть стресс. Чтобы следующий год был лучше, увереннее. Чтобы следующий год у нас был просто на таком подъеме, чтобы он был мощно заряжен. Исполнения всех ваших желаний", – сказал Сергей Зверев.

Стилист на днях рассказал, как нарвался на подделку брендовой вещи в модном бутике. По словам шоумена, как-то раз он купил сумку "Диор" за большие деньги, и только через несколько лет выяснил, что, оказывается, эта вещь – "паленка". Сейчас Сергей Зверев уверен, что сейчас не время покупать брендовые вещи, лучше помочь тем, кто на передовой.

Шоу-бизнес в Telegram

2 января 2025, 21:05
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Александр Панкратов-Черный поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

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