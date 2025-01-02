Сергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым 2025 годом

Судя по всему, артист любит на досуге почитать, что мы про него пишем.

"С новым счастьем! Здоровья, любви, процветания. Бухать нельзя, а пить можно – ну так, чтобы уже скинуть стресс. Чтобы следующий год был лучше, увереннее. Чтобы следующий год у нас был просто на таком подъеме, чтобы он был мощно заряжен. Исполнения всех ваших желаний", – сказал Сергей Зверев.

Стилист на днях рассказал, как нарвался на подделку брендовой вещи в модном бутике. По словам шоумена, как-то раз он купил сумку "Диор" за большие деньги, и только через несколько лет выяснил, что, оказывается, эта вещь – "паленка". Сейчас Сергей Зверев уверен, что сейчас не время покупать брендовые вещи, лучше помочь тем, кто на передовой.