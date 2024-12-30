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Понедельник 30 декабря

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Филипп Киркоров поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом!

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Поп-король передал нашим читателям поздравления с наступающим праздником.

"Поздравляю всех с наступающим Новым годом! В первую очередь тех, кто читает, следит за новостями. И хотел бы пожелать, чтобы побольше писали обо мне", – заявил Филипп Бедросович.

Филипп Киркоров и без своего пожелания часто становится героем наших публикаций. Без преувеличения артист является самым ярким на российской эстраде и постоянно оказывается в гуще событий. В прошлом году из-за участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой россияне отмечали Новый год без поп-короля, в этом году его жизнь наладилась и вернулась на круги свои.

Недавно Примадонн дал журналистам большое интервью, где рассказал о взаимоотношениях с детьми, методах воспитания, а также раскрыл свое отношение ко многим событиям шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес в Telegram

30 декабря 2024, 18:33
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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