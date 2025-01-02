Рыбин и Сенчукова поздравили читателей "Дни.ру" с Новым 2025-м годом!

Артисты бодро и весело пожелали нашим читателям добра в наступившем году!

"Здоровья, счастья, улыбок, хлопушек разных, шипучки, салатиков, ну и чтобы бодуна утром не было", – пожелали звездные супруги.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин – это одна из пар российского шоу-бизнеса, которая является примером для всех. Они в браке около 30 лет, вырастили сына и за совместно прожитые годы не растеряли оптимизма. Ранее они признались в одном из интервью, что секрета в их взаимоотношении нет, просто артисты одинаково смотрят на жизнь.

Кроме того, их сплотила общая борьба. Звезды боролись с одинаковым недугом – онкологией кожа. Сначала болезнь обнаружилась у Натальи, потом диагноз поставили Виктору. Чтобы справиться с заразой, им пришлось пройти курс лучевой терапии.