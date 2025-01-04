Сосо Павлиашвили поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом!

"Гамарджоба!" – поприветствовал поклонников грузинский певец.

"Желаю, чтобы в новом году наступила гармония с самим собой, со своей душой, с Богом, с миром", – пожелал Сосо Павлиашвили читателям "Дни.ру".

Также артист надеется, что в 2025 году будет больше улыбок, больше благодарных поклонников, больше позитива, а также надежды и любви.

"Не жалейте любви, обязательно эта любовь вернется к вам", – уверен Павлиашвили, и мы не можем не согласиться.

Кстати, интересный факт о грузинском исполнителе. Вопреки предрассудкам, артист, как оказалось, на корпоративах не пьет. По словам Сосо Павлиашвили, он просто устал от алкоголя и перестал его употреблять, поэтому отказывается от тостов и приглашений за стол.