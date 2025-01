Дима Билан поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Певец Дима Билан с удовольствием передал читателям "Дни.ру" самые теплые слова.

"С Новым годом, дорогие! Будьте счастливы! Хороших вам новостей!", – пожелал Дима Билан читателям "Дни.ру"

Дима Билан два раза становился представителем нашей страны на песенном конкурсе "Евровидение". В 2006 году с песней Never let you go он занял второе место, а в 2008 году его композиция Believe позволила ему оказаться на вершине пьедестала.

После этой победы Дима Билан стал самым популярным артистом в России. Он и сейчас продолжает покорять сердца своих поклонников зажигательными треками.

Осенью 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин своим Указом присвоил Билану почетное звание Заслуженный артист Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.