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Четверг 2 января

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Лариса Лужина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом!

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Звезда советского кино сказала несколько теплых слов читателям нашего издания.

"Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом! Дай Бог нам всем счастья, спокойствия, мира над нашей прекрасной Россией. Всех благ, здоровья, я вас всех очень люблю", – сказала Лариса Лужина.

Не так давно актриса рассказала, что, оказывается, внуки не воспринимают ее как звезду. По словам артистки, мальчики выбрали себе нетворческие специальности. Старший окончил МГУ, учится в аспирантуре и преподает, средний – ушел в айти, младший пока только готовится к выпускным экзаменам, но, судя по всему, тоже не планирует продолжить актерскую династию.

"Мне кажется, им это безразлично, – признается Народная артистка. – Они не смотрят фильмы с моим участием, а заняты своими делами, у них другие интересы – компьютеры, гаджеты

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2 января 2025, 17:22
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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