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Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно

Новогодние десерты без выпечки: быстро, просто, вкусно
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Новый год уже на пороге, а времени на приготовление сложных десертов катастрофически не хватает? Не беда! Предлагаем вам подборку изысканных и простых в приготовлении сладостей, которые не требуют выпечки.

Эти десерты станут украшением стола в Новый год и порадуют ваших гостей необычным вкусом.

1. Шоколадный торт из печенья

Фото: Freepik.com / @KamranAydinov

Ингредиенты:

  • Песочное или шоколадное печенье – 400 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Сгущенное молоко – 1 банка
  • Какао-порошок – 3 ст. л.
  • Орехи (грецкие, фундук или миндаль) – 100 г
  • Ванилин – по вкусу

Приготовление:

  1. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера или скалки.
  2. Орехи слегка поджарьте на сковороде и крупно порубите.
  3. Растопите сливочное масло, смешайте со сгущенным молоком и какао-порошком до однородной массы.
  4. Добавьте в смесь крошку печенья, орехи и ванилин. Тщательно перемешайте.
  5. Выложите массу в разъемную форму, разровняйте и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
  6. Перед подачей украсьте тертым шоколадом или ягодами.

2. Творожный десерт с фруктами в стакане

Фото: Freepik.com

Ингредиенты:

  • Творог мягкий – 500 г
  • Сметана – 200 г
  • Сахарная пудра – 100 г
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Любимые фрукты или ягоды (клубника, малина, киви, манго) – 300 г
  • Печенье савоярди или бисквитное – 150 г
  • Мята для украшения

Приготовление:

  1. Взбейте творог со сметаной, сахарной пудрой и ванильным сахаром до кремовой консистенции.
  2. Фрукты нарежьте небольшими кусочками.
  3. Печенье поломайте на крупные кусочки.
  4. В прозрачные стаканы выложите слоями: печенье, творожный крем, фрукты. Повторите слои по желанию.
  5. Украсьте верх десерта фруктами и листиками мяты.
  6. Поставьте в холодильник на 1 час для пропитки.

3. Кокосовые шарики "Рафаэлло"

Фото: Freepik.com / @chandlervid85

Ингредиенты:

  • Сгущенное молоко – 1 банка
  • Кокосовая стружка – 250 г
  • Миндаль очищенный – 100 г
  • Ванилин – по вкусу

Приготовление:

  1. Оставьте немного кокосовой стружки для обсыпки, остальную смешайте со сгущенным молоком и ванилином до густой массы.
  2. Миндаль обдайте кипятком, очистите от кожицы и подсушите.
  3. Сформируйте из кокосовой массы шарики, внутрь каждого поместите миндальный орешек.
  4. Обваляйте шарики в оставшейся кокосовой стружке.
  5. Поставьте в холодильник на 1-2 часа для застывания.

4. Желейный десерт с шампанским

Фото: Freepik.com

Ингредиенты:

  • Шампанское или игристое вино – 500 мл
  • Желатин – 25 г
  • Сахар – 100 г
  • Ягоды (виноград, малина, клубника) – 200 г
  • Вода – 100 мл
  • Мята для украшения

Приготовление:

  1. Замочите желатин в воде согласно инструкции на упаковке.
  2. В кастрюле смешайте сахар и 100 мл шампанского, слегка подогрейте до полного растворения сахара.
  3. Добавьте набухший желатин в теплую смесь, хорошо размешайте.
  4. Влейте оставшееся шампанское, осторожно перемешайте, чтобы сохранить пузырьки.
  5. Разложите ягоды по формочкам или бокалам, залейте желейной смесью.
  6. Отправьте в холодильник до полного застывания.
  7. Перед подачей украсьте листиками мяты.

5. Бананово-шоколадное мороженое

Фото: Freepik.com / @topntp26

Ингредиенты:

  • Спелые бананы – 3 шт.
  • Какао-порошок – 2 ст. л.
  • Мед или сироп агавы – по вкусу
  • Молоко или растительное молоко – 50 мл
  • Орехи или шоколадная стружка для украшения

Приготовление:

  1. Бананы нарежьте кружочками и заморозьте в течение 2-3 часов.
  2. Замороженные бананы поместите в блендер, добавьте какао-порошок, молоко и мед.
  3. Взбейте до однородной кремообразной массы.
  4. Переложите мороженое в контейнер и уберите в морозильник на 1 час.
  5. Подавайте, украсив орехами или шоколадной стружкой.

Эти простые рецепты помогут вам создать настоящие кулинарные шедевры без необходимости использовать духовку. Сэкономленное время вы сможете посвятить украшению дома, выбору наряда или просто отдыху перед праздничной ночью. Пусть ваш Новый год будет сладким и незабываемым!

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