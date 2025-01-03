Что делать с едой, оставшейся после новогоднего застолья: рецепты внутри

Пирог с остатками салатов
Ингредиенты:
- Оливье или другой салат – 300 г
- Картофельное пюре – 200 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 100 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сыр твердый – 100 г
- Растительное масло – для жарки
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
- Обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости.
- В миске смешайте картофельное пюре, обжаренный лук и морковь, яйцо, муку, разрыхлитель, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- В форму для запекания выложите половину картофельной массы, затем слой салата, сверху посыпьте тертым сыром.
- Накройте оставшейся частью картофельной массы и запекайте в разогретой до 180°C духовке 30 минут.
Суп из остатков мясных блюд
Ингредиенты:
- Курица или другое мясо – 200 г
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Зелень (укроп, петрушка) – пучок
- Вода – 1 л
- Соль, перец – по вкусу
- Лавровый лист – 1 шт.
- Масло растительное – для жарки
Приготовление:
- Нарежьте мясо небольшими кусочками.
- Очистите и нарежьте кубиками картофель, морковь и лук.
- В кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.
- Добавьте мясо и продолжайте жарить еще 5 минут.
- Залейте водой, доведите до кипения и варите 10 минут.
- Добавьте картофель, соль, перец, лавровый лист и варите до готовности картофеля.
- За 5 минут до окончания варки добавьте мелко нарезанный чеснок и зелень.
Десерт из остатков тортов и пирожных
Ингредиенты:
- Остатки тортов или пирожных – 500 г
- Мороженое – 200 г
- Йогурт натуральный – 150 мл
- Фрукты (яблоки, груши, ягоды) – 200 г
- Мед – 2 ст.л.
- Орехи (грецкие, миндаль) – 50 г
Приготовление:
- Нарежьте фрукты мелкими кусочками.
- Измельчите орехи.
- Выложите слоями в прозрачный стаканчик: кусочки торта, мороженое, фрукты, мед, орехи.
- Повторяйте слои до заполнения стакана.
- Украсьте верхушку десерта орехами и ягодами.
Эти рецепты помогут вам не только избавиться от остатков пищи, но и насладиться новыми вкусными блюдами!