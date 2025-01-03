Что делать с едой, оставшейся после новогоднего застолья: рецепты внутри

Салат с колбасой салями и сыром: рецепт на случай неожиданного прихода гостей

Салат с колбасой салями и сыром – это не только простое, но и очень вкусное блюдо, которое отлично подойдет для любого стола. Сочетание свежих ингредиентов и насыщенного вкуса колбасы делает его идеальным вариантом для закуски на праздник или в качестве легкого ужина. Ингредиенты на 4 порции: • Салями (пряная с пажитником и паприкой) — 1 упаковка (70 г) • Сыр Моцарелла (пикколо) — 1 упаковка (120 г) • Оливки зелёные без косточки — 30 г • Шпинат — 1 упаковка (125 г) • Авокадо — 1 шт.