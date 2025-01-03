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Пятница 3 января

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Что делать с едой, оставшейся после новогоднего застолья: рецепты внутри

Что делать с едой, оставшейся после новогоднего застолья: рецепты внутри
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"Дни.ру" предлагают вашему вниманию три простых и вкусных рецепта, которые помогут утилизировать оставшиеся после Нового года продукты.

Пирог с остатками салатов

Ингредиенты:

  • Оливье или другой салат – 300 г
  • Картофельное пюре – 200 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 100 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости.
  2. В миске смешайте картофельное пюре, обжаренный лук и морковь, яйцо, муку, разрыхлитель, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  3. В форму для запекания выложите половину картофельной массы, затем слой салата, сверху посыпьте тертым сыром.
  4. Накройте оставшейся частью картофельной массы и запекайте в разогретой до 180°C духовке 30 минут.

Суп из остатков мясных блюд

Ингредиенты:

  • Курица или другое мясо – 200 г
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Зелень (укроп, петрушка) – пучок
  • Вода – 1 л
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо небольшими кусочками.
  2. Очистите и нарежьте кубиками картофель, морковь и лук.
  3. В кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.
  4. Добавьте мясо и продолжайте жарить еще 5 минут.
  5. Залейте водой, доведите до кипения и варите 10 минут.
  6. Добавьте картофель, соль, перец, лавровый лист и варите до готовности картофеля.
  7. За 5 минут до окончания варки добавьте мелко нарезанный чеснок и зелень.

Десерт из остатков тортов и пирожных

Ингредиенты:

  • Остатки тортов или пирожных – 500 г
  • Мороженое – 200 г
  • Йогурт натуральный – 150 мл
  • Фрукты (яблоки, груши, ягоды) – 200 г
  • Мед – 2 ст.л.
  • Орехи (грецкие, миндаль) – 50 г

Приготовление:

  1. Нарежьте фрукты мелкими кусочками.
  2. Измельчите орехи.
  3. Выложите слоями в прозрачный стаканчик: кусочки торта, мороженое, фрукты, мед, орехи.
  4. Повторяйте слои до заполнения стакана.
  5. Украсьте верхушку десерта орехами и ягодами.

Эти рецепты помогут вам не только избавиться от остатков пищи, но и насладиться новыми вкусными блюдами!

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3 января 2025, 09:01
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