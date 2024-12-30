Кай Метов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Артист пожелал всем много любви в новом году.

"Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим 2025-м годом! Пусть этот год принесет осуществление всех желаний! Пусть будет мирное небо! Пусть будут здоровы наши родители, здоровы наши дети! Давайте чаще встречаться, реже расставаться, петь хорошие песни и любить друг друга! С Новым годом!", – пожелал Кай Метов читателям "Дни.ру".

Недавно артист отметил 60-летие. Ранее Метов признавался, что даже на заре своей карьеры, когда его песни звучали из каждого утюга, он продолжал снимать квартиру. Позже он сумел заработать на своем творчестве, но личную жизнь налаживал еще долго. Из-за неудачного опыта женитьбы, по слухам, он так и не осмелился сделать предложение своей молодой избраннице. Хотя сам артист считает, что это лишь его личное дело.