"Букет невесты": Муцениеце и Дранга показали фото со свадьбы

Актриса Агата Муцениеце интригует поклонников.

В этом году личная жизнь Агаты Муцениеце обсуждалась не раз. Сначала актриса демонстрировала нежные чувства к шоумену Ивану Чуйкову, всячески намекая на роман, но уже через несколько месяцев увлеклась музыкантом Петром Дрангой. В последнее время артистка все чаще появляется в компании композитора. Также известно, что она уже познакомилась с семьей аккордеониста.

Одна из встреч Муцениеце с родственниками Дранги произошла на свадьбе его сестры. Там актриса поймала букет невесты, чем она похвасталась подписчикам в популярной социальной сети. Агата опубликовала в Сеть фото со свадьбы – букет цветов, стоящих в фужере с водой на подоконнике.

"Ситуация – букет невесты", – написала бывшая жена Павла Прилучного.

Интересно, что ни Муцениеце, ни Дранга не комментирую свои отношения, лишь публикуют в Сеть совместные кадры. В этот раз артистка тоже всячески намекает на романтические отношения, хотя многие не верят в их существование, вспоминая ее неправдоподобный союз с Чуйковым.

Напомним, Агата Муцениеце развелась 4,5 года назад с Павлом Прилучным, от которого родила сына и дочь. Спустя несколько лет после расставания бывшие супруги вступили в горячий конфликт из-за детей. У актрисы накопились претензии к экс-мужу из-за алиментов, а у того – из-за желания сына жить с ним.