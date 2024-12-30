Безалкогольный напиток "Новогодняя звезда": праздник пройдет без последствий

Новый год – это праздник, который многие отмечают с бокалом шампанского или другого алкогольного напитка. Но что делать тем, кто предпочитает воздержаться от алкоголя? Мы предлагаем вам оригинальный рецепт безалкогольного коктейля, который станет настоящей звездой вашего праздничного стола. Этот напиток не только освежает, но и создает атмосферу праздника благодаря своему яркому цвету и аромату.



Ингредиенты:

Апельсиновый сок – 500 мл

Ананасовый сок – 250 мл

Газированная вода – 250 мл

Мед – 2 ст.л.

Имбирь свежий – небольшой кусочек (около 2 см)

Корица молотая – 1 ч.л.

Гвоздика – 2 бутона

Цедра апельсина – 1 ст.л.

Лимон – 1/2 шт.

Мята свежая – несколько листочков для украшения

Приготовление:

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Выжмите сок из апельсинов и ананасов, либо используйте готовые соки. Натрите цедру апельсина на мелкой терке. Нарежьте имбирь тонкими ломтиками. Разогрейте мед до жидкого состояния, если он загустел.

Шаг 2: Приготовление сиропа

В кастрюле смешайте апельсиновый сок, мед, корицу, гвоздику и цедру апельсина. Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Уменьшите огонь и оставьте сироп томиться на 5 минут. Процедите сироп через сито, чтобы избавиться от специй и цедры.

Шаг 3: Смешивание напитков

В большой кувшин налейте апельсиновый и ананасовый соки. Добавьте приготовленный сироп и тщательно перемешайте. Долейте газированную воду и снова перемешайте. Выжмите сок из половины лимона прямо в кувшин.

Шаг 4: Охлаждение и украшение

Поставьте кувшин с напитком в холодильник на 30 минут, чтобы он хорошо охладился. Перед подачей украсьте края бокалов сахаром, окунув их сначала в лимонный сок, а затем в сахарный песок. Налейте напиток в подготовленные бокалы и украсьте каждый листочком мяты.

Подача:

Подавайте "Новогоднюю звезду" в красивых бокалах с трубочками. Этот напиток идеально подойдет для создания праздничной атмосферы и порадует всех гостей, независимо от возраста и предпочтений.

"Новогодняя звезда" – это не просто безалкогольный напиток, это настоящий символ праздника. Его яркий вкус и аромат создадут незабываемые впечатления и станут прекрасным дополнением к вашему новогоднему меню. Приятного аппетита и счастливого Нового года!