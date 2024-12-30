Безалкогольный напиток "Новогодняя звезда": праздник пройдет без последствий

Ингредиенты:
- Апельсиновый сок – 500 мл
- Ананасовый сок – 250 мл
- Газированная вода – 250 мл
- Мед – 2 ст.л.
- Имбирь свежий – небольшой кусочек (около 2 см)
- Корица молотая – 1 ч.л.
- Гвоздика – 2 бутона
- Цедра апельсина – 1 ст.л.
- Лимон – 1/2 шт.
- Мята свежая – несколько листочков для украшения
Приготовление:
Шаг 1: Подготовка ингредиентов
- Выжмите сок из апельсинов и ананасов, либо используйте готовые соки.
- Натрите цедру апельсина на мелкой терке.
- Нарежьте имбирь тонкими ломтиками.
- Разогрейте мед до жидкого состояния, если он загустел.
Шаг 2: Приготовление сиропа
- В кастрюле смешайте апельсиновый сок, мед, корицу, гвоздику и цедру апельсина.
- Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая.
- Уменьшите огонь и оставьте сироп томиться на 5 минут.
- Процедите сироп через сито, чтобы избавиться от специй и цедры.
Шаг 3: Смешивание напитков
- В большой кувшин налейте апельсиновый и ананасовый соки.
- Добавьте приготовленный сироп и тщательно перемешайте.
- Долейте газированную воду и снова перемешайте.
- Выжмите сок из половины лимона прямо в кувшин.
Шаг 4: Охлаждение и украшение
- Поставьте кувшин с напитком в холодильник на 30 минут, чтобы он хорошо охладился.
- Перед подачей украсьте края бокалов сахаром, окунув их сначала в лимонный сок, а затем в сахарный песок.
- Налейте напиток в подготовленные бокалы и украсьте каждый листочком мяты.
Подача:
Подавайте "Новогоднюю звезду" в красивых бокалах с трубочками. Этот напиток идеально подойдет для создания праздничной атмосферы и порадует всех гостей, независимо от возраста и предпочтений.
"Новогодняя звезда" – это не просто безалкогольный напиток, это настоящий символ праздника. Его яркий вкус и аромат создадут незабываемые впечатления и станут прекрасным дополнением к вашему новогоднему меню. Приятного аппетита и счастливого Нового года!