Слава обратилась к читателям "Дни.ру". Звезда поздравила всех с 2025-м годом.



Певица Слава поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом и пожелала, чтобы следующий год был счастливым, красивым, радостным, позитивным.

"Чтобы с вами всегда была добрая и хорошая Слава", – добавила артистка.

Напомним, на самом деле, Слава — это творческий псевдоним, а настоящее имя известной артистки — Анастасия Владимировна Сланевская. Существует несколько версий происхождения псевдонима. Согласно одной из них, его выбрали потому, что именно так звали певицу друзья и одноклассники в школе. Другая версия гласит, что такое прозвище ей дал Анатолий Данилицкий, который стал важной фигурой в личной жизни исполнительницы и оказал значительное влияние на развитие ее музыкальной карьеры.

Но Слава состоялась не только как певица, но и как актриса и телеведущая. За ее плечами внушительный список фильмографии. Артистка также прекрасная мама и уже успела стать бабушкой – в конце марта 2023 года у ее дочери Александры родился сын.