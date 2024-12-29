Куриные шашлычки якитори – традиционное японское блюдо на вашем столе

Ингредиенты:
- Куриное филе — 400 г
- Соус соевый — 50 мл
- Мирин (сладкое рисовое вино) — 25 мл
- Сахар — 1 ст. ложка
- Чеснок — 1 зубчик
- Имбирь свежий — небольшой кусочек (около 2 см)
- Зеленый лук — несколько перьев для украшения
- Шпажки деревянные (предварительно замоченные в воде на 20 минут)
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе на небольшие кубики размером около 2х2 см.
- В миске смешайте соевый соус, мирин, сахар, мелко нарезанный чеснок и натертый имбирь.
- Погрузите кусочки курицы в маринад и оставьте на 30 минут.
- Нанижите кусочки курицы на предварительно замоченные деревянные шпажки, оставляя между ними небольшое пространство.
- Разогрейте гриль или сковороду-гриль на среднем огне.
- Жарьте шашлычки, периодически переворачивая, чтобы они равномерно прожарились со всех сторон. Время готовки составляет примерно 8-10 минут.
- Оставшийся маринад переложите в небольшую кастрюлю и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите соус еще 5-7 минут, пока он слегка не загустеет.
- Полейте готовые шашлычки горячим соусом.
- Украсьте зеленым луком и подавайте горячими.
Эти куриные шашлычки якитори отлично сочетаются с рисом и свежими овощами. Приятного аппетита!